Evacuarea unei pensionare de 87 de ani din Madrid a scos oamenii în stradă în mai multe orașe din Spania. Protestatarii sunt indignați că justiția a dat câștig de cauză fondului de investiții care a cumpărat apartamentul femeii și i-a mărit chiria de peste trei ori. Cazul lui Maricarmen a devenit un nou simbol al crizei locuințelor din Spania, pe fondul creșterii chiriilor și al deficitului de locuințe accesibile.

Din Madrid, până în Santiago și Granada, spaniolii au ieșit în stradă pentru a protesta față de creșerea chiriilor până la valori exorbitante. În multe cazuri, clădiri întregi sunt cumpărate de fonduri de investiții, care schimbă termenii contractelor în vigoare.

„Ne-am săturat să vedem cum chiriile cresc de la o zi la alta, cum oamenii sunt evacuați zi de zi. Trebuie să spunem: „Ajunge!". Ajunge cu transformarea locuințelor într-o afacere!”

Valul de indignare a fost iscat de cazul unei pensionare de 87 de ani din Madrid, evacuată din apartamentul pe care îl ocupa de 70 de ani. Maricarmen a fost scoasă din clădire pe o targă și dusă la spital, după o decizie a justiției care a dat câștig de cauză proprietar al apartamentului - un fond de investiții. Compania i-a crescut chiria peste noapte de la 500 de euro la 1650 de euro - valoare cu mult peste posibilitățile bătrânei. Din spital, Maricarmen le-a mulțumit celor care au venit să o susțină și asociațiilor care au încercat să împiedice evacuarea.

„Nu am reușit să-mi apăr locuința, dar am luptat pentru ca și alții să învețe să lupte. Această casă a fost viața mea, iar acum trebuie să o las în urmă. Dar asta nu înseamnă că nu voi continua să lupt și că nu mă voi întoarce. Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor, tuturor copiilor care au venit la evacuarea mea.”

Pensionara i-a îndemnat pe oameni să iasă în stradă și să ceară guvernului să ia măsuri pentru a-i proteja pe chriași.

„- Am fost revoltată, plâng de indignare, pentru că nu am putut face nimic.

- Aceasta este o manifestație de susținere pentru Maricarmen, dar Maricarmen este doar un caz dintre miile existente.”

În ultimii zece ani, prețul mediu al chiriilor aproape s-a dublat în Spania, mai ales în orașele mari, precum Madrid, Barcelona sau Valencia.