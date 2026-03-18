Premierul Slovaciei, Robert Fico, a anunțat marți că autoritățile analizează posibile măsuri prin care șoferii străini ar putea plăti mai mult pentru motorină sau ar putea avea restricții privind cantitatea de combustibil pe care o pot cumpăra, scrie stirileprotv.ro.

Fico a spus că reprezentanții rafinăriei Slovnaft, parte a grupului ungar de petrol și gaze MOL, au informat guvernul că, în unele districte din nord, aflate în apropierea graniței cu Polonia, prețurile mai mici la motorină de pe partea slovacă au dus la o creștere a achizițiilor. În unele cazuri, a spus Fico, „benzinăriile au rămas literalmente fără combustibil”, scrie Reuters.

Guvernele din întreaga lume se tem de o creștere a prețurilor la carburanți, pe fondul războiului cu Iran.

Ungaria a plafonat prețurile la combustibil, în timp ce principalul rafinator din Polonia, Orlen, și-a redus marjele pentru a limita impactul asupra consumatorilor. Slovacia a evitat până acum astfel de măsuri, bazându-se pe autoreglementarea vânzătorilor, care pot limita și volumele vândute.

Fico a mai declarat că guvernul își dorește prețuri comparabile cu cele din majoritatea țărilor vecine, precum Polonia, dar mai mici decât în Austria.