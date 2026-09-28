O țintă aeriană a fost detectată în spațiul românesc, în județul Tulcea. Duminică seară, populația din zonă a fost avertizată prin intermediul sistemului RO-Alert să își păstreze calmul și să se adăpostească în spații sigure.

Anchetatorii militari au precizat că o țintă aeriană a pătruns în spațiul național prin sectorul localității Ceatalchioi. Obiectul a evoluat de-a lungul liniei de frontieră timp de aproximativ 10 minute, după care semnalul său radar s-a pierdut în zona localității Somova.

„În seara de 27 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană ce evolua la nord de Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situației”, au transmis reprezentanții MApN într-un comunicat de presă.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, iar la ora 20.35 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 22.05, după ce situația a fost monitorizată de sistemele de supraveghere ale Forțelor Aeriene Române.

„Conform datelor radar, ținta aeriană a intrat în spațiul aerian al României prin zona Ceatalchioi și a evoluat de-a lungul graniței, iar semnalul acesteia a dispărut de pe radare după aproximativ 10 minute în proximitatea localițății Somova. Alerta aeriană a încetat la ora 22.05. O echipă specializată a MApN se va deplasa în dimineața de 28 septembrie pentru cercetarea zonei”, precizează MApN.

Un mesaj RO-Alert a fost trimis marți seara pentru locuitorii din județul Tulcea, după ce radarele MApN au detectat o dronă în apropierea graniței cu România. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol, transmite libertatea.ro.