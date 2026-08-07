După mai multe zile de amânări, a început operațiunea de scufundare controlată a primelor două barje pe Dunăre, în apropierea brațului Bala. Prin această intervenție, autoritățile române încearcă să redirecționeze o parte din debitul fluviului spre brațul vechi al Dunării, pentru a asigura apa necesară răcirii reactorului 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă și menținerii producției de energie electrică.

La ora 14:30 s-a dat dispoziția de marș, iar cele două barje au fost puse în mișcare. În timp ce un împingător de mari dimensiuni le ducea în aval, alte două mai mici le însoțeau.

Ovidiu OANȚĂ, REPORTER PROTV: „Pentru manevra de aliniere a celor două barje pe direcția stabilită în urma măsurătorilor și marcată cu balize, în zonă au fost trimiși trei comandanți de împingătoare de la Navrom, toți cu experiență. Organizatorii operațiunii de scufundare au vrut ca această încercare să fie și cea care garantează succesul misiunii.”

Ulterior, pompierii de la ISU Constanța au montat motopompele și furtunurile cu care s-au inundat camerele etanșe ale celor două barje. Operațiunea de scufundare a unor barje implică întotdeauna riscuri - o spune chiar unul dintre specialiștii care au mai participat la astfel de proceduri.

Cornel ENE, SPECIALIST ÎN OPERAȚIUNI NAVALE: „Această barjă atunci când va fi imersată cu apă și se va scufunda presiunea curentului o poate muta din poziția stabilită prin proiect. Și atunci isi pierde efectul? Efectul nu mai este sută la sută, efectul poate să fie 90 la sută, dar esențial este să nu se întâmple acest lucru - din acest motiv - atat cei care operează împingătoareale, adică de la comandat și până la marinari, toată lumea a fost instruită și stiu ce au de făcut”

Inundarea barjelor și, implicit, scufundarea s-a făcut treptat și controlat pentru a se evita riscul răsturnării navelor. În timp ce, barjele erau scufundate coordonatorii operatiunii supravegheau totul de la bordul unei șalupe.

Ovidiu OANȚĂ, REPORTER PROTV: „Ca să crească și mai mult debitul spre Cernavodă , specialișstii au decis ca de astazi la intrearea pe Bratul Dunării să fie săptat un canal de captare ce va avea adancimea de 8 metri și latimea de 45 si lungimea de 300 de metri”

-Între timp, Dunărea a crescut cu 6 centimetri în ultimele 3 zile în dreptul centralei nuclearelectrice de la Paks, în Ungaria, conform datelor hidrologilor maghiari.

La noi, debitul Dunării la intrarea în țară are 1.400 mc/s și se va menține la această valoare pe parcursul întregii săptămâni, urmând o perioadă de stagnare, spun specialiștii.

Începând cu 13 august , debitul va crește cu 50 mc/s mai mult decât în perioada precedentă.

Ana-Maria AGIU, APELE ROMANE: „Nivelul Dunării la Cernavodă este astăzi de minus 218 cm, practic la acelasi nivel in care se situa si in data de 3 august - xceea ce inseamna un castig de cel putin 4 zile.”

Între timp, autoritățile continuă lucrările pentru redirecționarea unei părți din debit spre Dunărea Veche. Celelalte două barje ar urma să fie scufundate la sfârșitul acestei săptămâni, pentru realizarea celui de-al doilea dig artificial, menit să reducă debitul pe brațul Bala și să direcționeze mai multă apă spre Dunărea Veche.