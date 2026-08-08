Pe Dunăre este în plină desfășurare operațiunea de scufundare controlată a celor patru barje, menită să asigure un debit cât mai mare de apă către centrala de la Cernavodă. Două dintre navele de transport au fost deja scufundate aseară, după miezul nopții, iar alte două au fost poziționate astăzi în aval, în locurile stabilite de specialiști.

După o zi de verificări și pregătiri, abia după miezul nopții cea de-a doua barjă, încărcată cu piatră, a fost scufundată controlat în Dunăre.

Barjele au fost coborâte treptat, până au ajuns în punctele stabilite de specialiști. Imaginile surprinse astăzi arată că barja poziționată ieri în apropierea malului nu este în totalitate acoperită de apă. Pentru ultimele două, operațiunea a început în jurul orei 13:00. Barjele au fost împinse în aval, iar în jurul lor au circulat permanent șalupe, de unde specialiștii au urmărit deplasarea și au monitorizat fiecare etapă.

Mădălina STEȚKO, REPORTER PRO TV BUCUREȘTI: „Și în cazul ultimelor două barje, procedura este una lentă și controlată. Apa este pompată în spațiile tehnice ale barjei, iar compartimentele acesteia sunt inundate treptat. În acest fel, fiecare barjă este coborâtă progresiv, până ajunge în poziția stabilită. Pe tot parcursul acestor ore, o echipă de specialiști se asigură de stabilitatea ambarcațiunilor, pentru că orice modificare a poziției poate însemna un efect mai mic al intervenției.”

În urma ultimelor evaluări, specialiștii au stabilit și distanța finală la care trebuie poziționate barjele: în amonte și oblic față de direcția curentului. Cele patru nave vor forma două praguri artificiale, menite să direcționeze o parte din debitul apei de pe brațul Bala spre Dunărea Veche. Astfel, autoritățile încearcă să asigure un debit mai mare de apă către centrala de la Cernavodă.

Radu MIRUTĂ, MINISTRUL INTERIMAR ROMÂN AL TRANSPORTURILOR: „Ce încercăm acum să facem este o soluție punctuală pentru a menține încă câteva zile funcțional cel de-al doilea reactor de la Cernavodă - Guvernul încearcă astfel de soluții, dar să aducă apă nu poate.”

La Cernavodă, nivelul Dunării a scăzut cu patru centimetri față de ziua precedentă. Pentru săptămâna viitoare, specialiștii estimează că nu ar trebui să existe probleme legate de funcționarea centralei. Un sprijin important îl reprezintă și lucrările de decolmatare, prin care sunt îndepărtate depunerile de pe fundul Dunării. Astfel, se încearcă facilitarea circulației apei către Cernavodă, în condițiile în care debitul fluviului continuă să scadă.

După o zi de verificări și pregătiri, abia după miezul nopții cea de-a doua barjă, încărcată cu piatră, a fost scufundată controlat în Dunăre.

Barjele au fost coborâte treptat, până au ajuns în punctele stabilite de specialiști. Imaginile surprinse astăzi arată că barja poziționată ieri în apropierea malului nu este în totalitate acoperită de apă. Pentru ultimele două, operațiunea a început în jurul orei 13:00. Barjele au fost împinse în aval, iar în jurul lor au circulat permanent șalupe, de unde specialiștii au urmărit deplasarea și au monitorizat fiecare etapă.

Mădălina STEȚKO, REPORTER PRO TV BUCUREȘTI: „Și în cazul ultimelor două barje, procedura este una lentă și controlată. Apa este pompată în spațiile tehnice ale barjei, iar compartimentele acesteia sunt inundate treptat. În acest fel, fiecare barjă este coborâtă progresiv, până ajunge în poziția stabilită. Pe tot parcursul acestor ore, o echipă de specialiști se asigură de stabilitatea ambarcațiunilor, pentru că orice modificare a poziției poate însemna un efect mai mic al intervenției.”

În urma ultimelor evaluări, specialiștii au stabilit și distanța finală la care trebuie poziționate barjele: în amonte și oblic față de direcția curentului. Cele patru nave vor forma două praguri artificiale, menite să direcționeze o parte din debitul apei de pe brațul Bala spre Dunărea Veche. Astfel, autoritățile încearcă să asigure un debit mai mare de apă către centrala de la Cernavodă.

Radu MIRUTĂ, MINISTRUL INTERIMAR ROMÂN AL TRANSPORTURILOR: „Ce încercăm acum să facem este o soluție punctuală pentru a menține încă câteva zile funcțional cel de-al doilea reactor de la Cernavodă - Guvernul încearcă astfel de soluții, dar să aducă apă nu poate.”

La Cernavodă, nivelul Dunării a scăzut cu patru centimetri față de ziua precedentă. Pentru săptămâna viitoare, specialiștii estimează că nu ar trebui să existe probleme legate de funcționarea centralei. Un sprijin important îl reprezintă și lucrările de decolmatare, prin care sunt îndepărtate depunerile de pe fundul Dunării. Astfel, se încearcă facilitarea circulației apei către Cernavodă, în condițiile în care debitul fluviului continuă să scadă.