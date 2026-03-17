Regiunea Golfului a fost zguduită în noaptea de luni spre marți de un val fără precedent de atacuri coordonate, care au vizat atât obiective militare, cât și infrastructură energetică și diplomatică. Potrivit CNN, amploarea operațiunii a determinat închiderea temporară a spațiului aerian în mai multe state și mobilizarea sistemelor de apărare locale și americane, scrie hotnews.ro.

În Bagdad, atacurile au vizat direct Ambasada SUA și hotelul de lux Al-Rasheed. Dronele lansate asupra acestor obiective au fost interceptate de apărarea aeriană, însă incidentul subliniază vulnerabilitatea unor puncte strategice din capitala irakiană. În paralel, câmpul petrolier Majnoon a fost și el lovit.

În Emiratele Arabe Unite, atacurile asupra infrastructurii energetice au provocat incendii majore. Operațiunile au fost suspendate la câmpul de gaze Shah și în zona industrială Fujairah, iar un petrolier ancorat a raportat că a fost lovit de un proiectil necunoscut. Autoritățile au închis temporar spațiul aerian, invocând „evoluții rapide de securitate”.

Lovituri în lanț: de la Teheran la Beirut

În Teheran, armata israeliană a confirmat lansarea unor atacuri „la scară largă” asupra infrastructurii regimului. Explozii au fost raportate în capitală, iar Semiluna Roșie Iraniană a anunțat intervenții de urgență pentru salvarea victimelor prinse sub dărâmături.

În Beirut, atacurile au continuat asupra țintelor Hezbollah, în contextul unei operațiuni terestre extinse lansate anterior în sudul Libanului.

Riposte și interceptări

Israel a raportat lansări de rachete dinspre Iran, însă sistemele sale de apărare au interceptat toate proiectilele, fără victime. Sirenele au răsunat în nordul țării, indicând nivelul ridicat de alertă.

În Qatar, forțele armate au interceptat rachete, resturile provocând un incendiu minor într-o zonă industrială. Situații similare au fost raportate în Kuweit, unde exploziile auzite au fost rezultatul interceptărilor de drone și rachete.

În Arabia Saudită, Ministerul Apărării a anunțat neutralizarea a peste o duzină de drone în estul țării.

O regiune în pragul extinderii conflictului

Acest val de atacuri sincronizate marchează una dintre cele mai periculoase escaladări din ultimii ani în Orientul Mijlociu. Lovirea simultană a mai multor state și a unor obiective critice — de la infrastructură energetică la misiuni diplomatice — indică o posibilă extindere a conflictului dincolo de fronturile tradiționale.