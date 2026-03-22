Statele din Golful Persic au raportat duminică un val de atacuri cu rachete și drone atribuite Iranului, care au vizat Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Bahrain. În replică, Donald Trump a lansat un ultimatum de 48 de ore pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, amenințând cu lovituri militare asupra centralelor electrice iraniene, potrivit CNN și The Guardian.

Ministerul de Externe saudit a calificat atacurile drept o „încălcare flagrantă a convențiilor internaționale” și a declarat personalul diplomatic iranian „personae non gratae”, oferindu-le 24 de ore pentru a părăsi țara. Ministerul Apărării saudit a anunțat detectarea a trei rachete balistice lansate spre Riad, dintre care una a fost interceptată, iar celelalte două au căzut în zone nelocuite.

Situația a afectat și alte state din regiune:

În Emiratele Arabe Unite, apărarea antiaeriană a interceptat opt drone și trei rachete balistice.

În Kuweit, sistemele de apărare au doborât nouă rachete balistice în ultimele 24 de ore.

În Bahrain, au fost interceptate două drone.

Conflictul s-a extins și către Israel, unde mai multe explozii au fost audiate în Ierusalim după avertismente privind un atac iranian. Serviciul medical „Magen David Adom” a precizat că nu au fost raportate victime. Totodată, în Irak, o bază militară de lângă Aeroportul Internațional din Bagdad, folosită anterior de armata americană, a fost vizată de un atac cu drone, conform agenției iraniene IRNA.

Ultimatumul lui Trump și Strâmtoarea Ormuz

Blocată de Iran de la sfârșitul lunii februarie, Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproximativ 20% din transportul mondial de petrol și gaze naturale lichefiate, a devenit ținta unui ultimatum lansat de Donald Trump. Acesta le-a dat 48 de ore pentru să redeschidă Strâmtoarea Ormuz sau riscă atacuri asupra infrastructurii energetice.

Conflictul în forma sa actuală a început pe 28 februarie 2026, când Statele Unite ale Americii și Israel au lansat atacuri aeriene asupra unor obiective strategice din Iran. Totuși, tensiunile dintre cele trei părți au o istorie mult mai lungă și complexă.

Relațiile dintre Iran și Israel sunt ostile de mai multe decenii, în special după Revoluția Islamică din 1979, când Teheranul a adoptat o poziție fermă împotriva existenței statului israelian. În paralel, Statele Unite ale Americii au devenit principalul aliat al Israelului în regiune, susținându-l militar și