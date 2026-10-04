O pâine de 60 de dolari a devenit noua senzație gastronomică din New York, după ce brutăria austriacă Martin Auer a deschis un magazin în Manhattan. Făcută doar din secară, apă, sare și maia, pâinea cântărește aproximativ un kilogram și jumătate. Prețul o transformă într-un produs de lux, iar întrebarea este dacă gustul justifică suma.

„— Ce cumperi atunci când dai 60 de dolari pe o pâine?

— Probabil că nu cumperi doar secară sau făină.

— Timp, pasiune, experiență și poate puțin lux.”

Acești doi jurnaliști de la Bloomberg au vrut să afle dacă pâinea care a cucerit rețelele sociale, din Statele Unite, chiar este atât de specială. Așa că au mers mai întâi la un supermarket din New York și au cumpărat o pâine considerată premium.

„— Deci, în total, 16 dolari.

— Cu banii ăștia poți cumpăra un sfert de pâine Auer.

— Da.

— Hai să luăm o pâine scumpă.

— Sunt cam la fel.

— Ia o felie.

— O să tai puțin din ea și o să gust. Vrem să vedem cum se compară cu pâinea premium de supermarket.”

După comparația din supermarket, jurnaliștii au mers la brutăria Rye, unde o pâine Auer de 1,4 kilograme costă 60 de dolari.

Pâinea este făcută din 100% secară, cu făină ecologică importată din Austria, iar fermentarea durează aproximativ 24 de ore. Aluatul este apoi modelat, copt și lăsat să se odihnească înainte de a fi tăiat.

„— Este destul de consistentă. Aceasta este puțin mai crocantă.

— Are mult mai gluten.

— Îmi place gustul.

— Este o pâine bună. Dar este o pâine de 60 de dolari?

— Nu.

— Nu.”

Verdictul jurnaliștilor a fost clar - pâinea este bună, dar nu suficient de bună pentru a justifica prețul. Proprietarii spun însă că nu vând doar o pâine, ci o experiență. Magazinul din SoHo este amenajat ca un spațiu de lux, iar clienții pot urmări procesul de coacere. Pentru cei care vor doar să guste, există și variante mai mici, jumătate de pâine costă 30 de dolari, iar un sfert – 15 dolari.