Serviciul Federal de Protecție din Rusia (FSO) a propus stabilirea unei zone de securitate de peste trei kilometri pătrați în jurul reședinței prezidențiale a lui Vladimir Putin de la Bocharov Ruchey din Soci, scrie știrileprotv.ro.

Proiectul de ordin FSO corespunzător a fost publicat pe portalul documentelor de reglementare, informează publicația independentă Meduza.

Limitele zonei protejate vor fi stabilite atât pe uscat, cât și pe mare. Conform proiectului, în interiorul zonei vor fi interzise construcția de heliporturi, poligoane de tragere, cluburi de paintball și airsoft, repararea de mașini și motociclete, creșterea animalelor, gropi de gunoi și instalarea de bannere.

Zborurile cu drone și ancorarea ambarcațiunilor (cu excepția unei secțiuni a digului) vor fi, de asemenea, interzise în această zonă.

Ordinul prevede că Serviciul Federal de Protecție trebuie să despăgubească daunele cauzate de restricțiile privind drepturile persoanelor care locuiesc în zona protejată.

Bocharov Ruchey este reședința oficială a președintelui rus din 1991.

În timpul primelor sale două mandate, Vladimir Putin a găzduit în repetate rânduri lideri străini la Bocharov Ruchey. Din 2014, Putin a organizat întâlniri regulate cu conducerea Ministerului Apărării în această clădire. Cu toate acestea, aceste întâlniri au încetat să mai aibă loc din 2022.

La începutul anului 2024, clădirea principală a reședinței Bocharov Ruchey a fost demolată, conform Proekt.

Putin are alte două reședințe oficiale: în Novo-Ogaryovo, lângă Moscova, și în Valdai. Lângă reședința Valdai, așa cum a relatat Proekt, a fost construită o casă pentru Alina Kabaeva, presupusa mamă a copiilor lui Putin. Putin deține, de asemenea, un palat pe Capul Idokopas, pe coasta Mării Negre, lângă Gelendzhik, a cărui construcție a fost detaliată de FBK în 2021.