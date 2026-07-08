Prețul petrolului a crescut din nou, în contextul unei noi reprize de atacuri între Statele Unite și Iran.

Armata americană a anunțat că a lovit 80 de ținte în Iran ca ripostă pentru atacurile iraniene asupra unor nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz. Acțiunea a antrenat represalii din partea Teheranului, care a declarat că a lovit bazele americane din Kuweit și Bahrain.

Washingtonul a reinstaurat, de asemenea, sancțiunile economice asupra petrolului iranian în urma atacurilor asupra navelor. Ambele părți se acuză reciproc de încălcarea memorandumului de înțelegere, semnat pe 17 iunie pentru a pune capăt războiului care a început pe 28 februarie.