Ploile abundente de joi au afectat Santiago, capitala statului Chile, și regiunile din apropiere, provocând alunecări de teren și viituri. Apele au luat mașinile de pe străzi, au inundat locuințe și au obligat oamenii să-și părăsească casele. Cel puțin șase persoane au fost rănite, au anunțat autoritățile.

Președintele José Antonio Kast a declarat stare de urgență în Las Condes, o suburbie bogată din estul orașului Santiago. Măsura oferă instituțiilor statului mai multe atribuții pentru a interveni în situația creată de ploile torențiale, care au transformat drumurile principale în adevărate râuri, impracticabile pentru circulație, scrie AP News.

Un şofer de taxi din Chile a supravieţuit în mod miraculos după ce maşina lui a fost luată de viitură. Bărbatul a filmat cum torenţii de apă şi noroi au înconjurat vehiculul şi l-au purtat ca pe o jucărie, relatează Observatorul.ro.

Primărița districtului, Catalina San Martín, a declarat că în ultimele zile au căzut 14,4 centimetri de precipitații, echivalentul a 144 de milimetri sau 5,7 inci. Cantitatea este de aproximativ nouă ori mai mare decât media precipitațiilor înregistrate în luna octombrie, iar zona a ajuns să fie „complet saturată” cu apă.

Câţi oameni au rămas fără energie electrică

Furtunile de la începutul săptămânii au avariat deja câteva zeci de locuințe din centrul țării și au lăsat aproape 12.000 de consumatori din Santiago fără energie electrică, potrivit autorităților. Meteorologii estimează că ploile se vor diminua vineri.

Joi nu au fost raportate persoane decedate. Printre cei răniți se numără și un copil de un an, care a suferit mai multe fracturi. Pompierii au anunțat că au salvat sau evacuat peste 1.000 de persoane.

Fenomenul climatic El Niño devine mai puternic

Inundațiile au loc într-o perioadă în care fenomenul climatic El Niño devine tot mai puternic.

Acest fenomen natural, caracterizat prin încălzirea periodică a apelor de suprafață din zona tropicală a Oceanului Pacific, influențează regimul precipitațiilor la nivel mondial și provoacă adesea primăveri mai ploioase în emisfera sudică.

Organizația Meteorologică Mondială a anunțat joi că fenomenul El Niño din acest an ar urma să atingă intensitatea maximă în luna decembrie și ar putea fi unul dintre cele mai puternice înregistrate după 1950.

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