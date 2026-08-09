Podul de la Maiaki, de pe traseul Odesa-Reni, care leagă Ucraina de Republica Moldova, a fost lovit astăzi de o rachetă rusească. Asta după ce, în timpul atacului de noaptea trecută, rușii au lansat 30 de rachete și zeci de drone, într-o ofensivă care a durat aproximativ nouă ore. Noaptea a fost una grea pentru Odesa. Au fost lovite clădiri de locuințe, au izbucnit mai multe incendii și au fost avariate obiective portuare. A fost afectată și infrastructura critică, iar zeci de mii de oameni au rămas fără energie electrică și apă, în plină perioadă de caniculă. Cel puțin 12 oameni au fost răniți.

Clădiri cu fațadele făcute scrum, străzi acoperite de bucăți de beton și cratere în urma exploziilor. Așa arată centrul istoric al orașului Odesa după o noapte în care regiunea de la Marea Neagră a fost supusă unui bombardament masiv.

Atacul a durat aproximativ nouă ore. Rușii au lansat asupra regiunii 30 de rachete și zeci de drone. Au fost avariate clădiri rezidențiale, mașini și alte obiective civile. Imaginile publicate de localnici arată amploarea distrugerilor. În unele clădiri, ferestrele au fost distruse pe mai multe etaje, iar în jurul imobilelor au rămas împrăștiate bucăți de sticlă și materiale de construcție. Localnicii au încercat singuri să stingă un incendiu, care a cuprins o gospodărie, până la venirea pompierilor.

Zeci de familii au fugit din calea bombardamentelor, iar acest motan a fost salvat dintr-un bloc grav avariat și cuprins de flăcări.

Printre ținte s-au numărat și obiective din infrastructura portuară. Odesa este unul dintre cele mai importante centre portuare ale Ucrainei, iar atacurile asupra regiunii au afectat din nou infrastructura folosită pentru transport și export. A fost lovită și infrastructura critică. Mai multe localități au rămas fără energie electrică și apă după atac. O situație cu atât mai dificilă pentru oameni cu cât temperaturile din regiune sunt ridicate, iar canicula continuă. Dar atacurile asupra regiunii Odesa nu s-au încheiat odată cu noaptea. Rușii au continuat să lanseze lovituri și în timpul zilei. Una dintre rachete a lovit podul de la Maiaki, de pe traseul Odesa-Reni, unul dintre principalele drumuri care leagă sudul regiunii de direcția Republicii Moldova.

În imagini se vede porțiunea de drum afectată de explozie. Impactul a distrus asfaltul și a îngreunat circulația pe acea porțiune.

Un alt moment al atacului a fost surprins de oamenii aflați pe litoralul Mării Negre. O rachetă a fost interceptată chiar deasupra mării, nu departe de plajă.

Loviturile rusești au ajuns și la Harikov. Un cartier de locuințe din oraș a fost lovit în timpul dimineții. Una dintre rachete a nimerit un bloc cu mai multe etaje, iar o parte a clădirii s-a prăbușit.

În imagini se văd apartamentele distruse și camerele rămase expuse după ce pereții și planșeele s-au prăbușit. Mai multe familii și-au pierdut locuințele în câteva secunde.

Salvatorii au lucrat printre dărâmături și au verificat fiecare etaj. Operațiunea a fost dificilă, pentru că exista riscul ca alte bucăți ale clădirii să se prăbușească. Oamenii au fost evacuați și din blocurile din apropiere.

Exploziile au afectat și alte clădiri din cartier. Au fost avariate locuințe, spații comerciale și mașini. Atacul asupra Harikovului s-a soldat cu un decedat și zeci de răniți.