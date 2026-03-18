Un tribunal din Varșovia a hotărât miercuri că arheologul rus Aleksandr Butiaghin poate fi extrădat în Ucraina, unde este acuzat de implicarea în săpături neautorizate și jefuirea artefactelor istorice din Crimeea, a anunțat avocatul său, citat de Reuters, scrie hotnews.ro.

Avocatul Adam Domanski a precizat: „Astăzi judecătorul a decis că extrădarea este admisibilă din punct de vedere legal”, adăugând că Butiaghin intenționează să facă apel împotriva deciziei.

Reacția Moscovei și acuzațiile de politizare

Decizia Poloniei de a-l aresta pe arheolog în decembrie, la cererea Ucrainei, a provocat furia Kremlinului, care a catalogat măsura drept „tiranie judiciară”. În ianuarie, Rusia a convocat ambasadorul polonez la Moscova pentru a solicita eliberarea lui Butiaghin.

Ministerul rus de Externe a afirmat că decizia tribunalului polonez „nu are fundament juridic” și că Moscova va depune eforturi pentru întoarcerea rapidă a arheologului în Rusia.

Acuzațiile Ucrainei privind jefuirea siturilor arheologice

Procuratura Republicii Autonome Crimeea, acum cu sediul în Herson, susține că echipa lui Butiaghin a efectuat săpături neautorizate în orașul antic Myrmekion, din zona strâmtorii Kerci, provocând pagube estimate la 4.550.000 de dolari.

Ucraina afirmă că arheologul și echipa sa au sustras 30 de monede de aur, dintre care 26 erau inscripționate cu numele lui Alexandru cel Mare, iar restul cu numele fratelui său, Philippos III Arrhidaeus.

Argumentele Moscovei și statutul Crimeei

Rusia consideră acuzațiile „absurde”, invocând faptul că Crimeea este teritoriu rusesc și acuză Polonia de motivare politică în reținerea arheologului. Butiaghin a fost angajat anterior al Muzeului Ermitaj din Sankt Petersburg, iar cazul său reflectă tensiunile continue dintre Moscova și Kiev privind statutul peninsulei anexate în 2014.