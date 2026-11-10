Tânărul de 24 de ani, responsabil pentru moartea a nouă oameni, inclusiv propria familie, a murit la spital. Autoritățile încearcă să afle ce l-a determinat să comită atacurile.Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Polonia este în doliu, după atacul sângeros de sâmbătă, din Cracovia. Mii de oameni au ieșit aseară în stradă, pentru a aduce un omagiu victimelor și a comemora tragedia.

Mii de oameni au participat la un marș al tăcerii pe străzile din Cracovia, în memoria victimelor tragediei de sâmbătă. Procesiunea a început în Piața Centrală - locul în care atacatorul a deschis focul asupra trecătorilor - și s-a încheiat în apropierea Turnului Primăriei. La marș au participat inclusiv președintele Karol Nawrocki și premierul Donald Tusk, care au mers unul lângă celălalt. Imaginea celor doi lideri împreună a fost un gest simbolic de unitate și reconciliere, după săptămâni de tensiuni politice la Varșovia.

Locul tragediei pare încremenit în timp, la mai bine de două zile de la atac. Restaurantele și cafenelele din zonă sunt încă închise, iar în multe dintre ele, mesele au rămas așa cum le-au lăsat clienții, când au început să zboare gloanțele.

„Adevărul este că aș fi putut fi eu în locul victimelor. Ar fi putut fi cei dragi mie, prietenii sau familia mea. Le aduc, de asemenea, un omagiu celor care și-au pierdut viața în acest mod."

„Cred că e, fără îndoială, un sentiment apăsător. Piața era înainte un loc plin de energie, animat și zgomotos, dar acum totul e complet diferit. Este liniște "

Încă mai apar imagini filmate în timpul tragediei de sâmbătă și mărturii ale supraviețuitorilor. Magdalena a fost rănită de gloanțele agresorului, pe care abia a apucat să-l vadă, într-o fracțiune de secundă.

„Am tras o femeie în vârstă în spatele jardinierelor cu flori, deoarece i se încurcase pătura pecare o avea pe genunchi. Am protejat-o cu corpul meu. L-am văzut și pe el cu coada ochiului."

Atacatorul a decedat ieri, din cauza rănilor. În urma lui au rămas multe întrebări.

Andrzej Fijolek, INPSECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI NAȚIONALE DIN POLONIA „În ceea ce privește acest masacru, evenimentele au avut, de fapt, două componente. Prima a fost incidentul petrecut în apartamentul agresorului, despre care noi nu aveam cunoștință și cu privire la care nu am primit nicio sesizare privind focuri de armă. Niciuna dintre persoanele aflate acolo nu a auzit vreo ceartă sau focuri de armă. A urmat apoi masacrul din Cracovia, când agresorul a intrat cu mașina în piața centrală și a început să tragă."

Părinții atacatorului și sora lui de 21 de ani au fost găsiți împușcați mortal, la domiciliul familiei, la 150 de kilometri de Cracovia. Apoi, șase persoane - patru femei și doi bărbați -au fost confirmate ca fiind ucise în atac. Unul dintre bărbații uciși era britanic, iar una dintre femei era austriacă. Identitatea atacatorului nu a fost dezvăluită în mod oficial. Autoritățile au anunțat inițial că ar fi fost aparent inspirat de „ideologii de extremă dreapta”. Însă ulterior au precizat că investighează toate posibilele motivații ale acestuia. Foști colegi de școală ai ucigașului spun că acesta făcea desene macabre în timpul orelor, dar și că era interesat de religie. Atât în locuință, cât și în mașina din care a semănat moarte, au fost găsite numeroase arme, dar și muniție. Și el, și tatăl său aveau permis de portarmă.

„Tatăl și fiul mergeau la poligonul de tragere în fiecare săptămână, așa că se putea deduce că aveau o relație bună. Cel puțin asta era impresia mea."

Autoritățile nu au confirmat deocamdată apartenența ucigașului la vreo grupare paramilitară sau la vreo organizație de tir sportiv.