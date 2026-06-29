Polonia va achiziționa trei submarine moderne de la compania suedeză Saab, în cadrul unui contract în valoare de aproximativ 4,5 miliarde de euro, semnat de premierul Donald Tusk și omologul său suedez, Ulf Kristersson. Acordul este considerat unul dintre cele mai importante proiecte de modernizare a forțelor navale poloneze din ultimii ani și vizează consolidarea securității în regiunea Mării Baltice.

Documentul a fost prezentat luni, în cadrul unor consultări interguvernamentale desfășurate la bordul fregatei poloneze „Tadeusz Kosciuszko”. Oficialii au subliniat că parteneriatul va întări cooperarea militară dintre Varșovia și Stockholm și va contribui la creșterea capacităților defensive în cadrul NATO, transmite digi24.ro.

Premierul Donald Tusk a declarat că Marea Baltică trebuie să devină „o zonă de pace și siguranță, nu de tensiuni”, în timp ce omologul său suedez a afirmat că relațiile bilaterale sunt „cele mai bune din istorie”, subliniind importanța strategică a noului acord.

În baza contractului, Polonia va primi submarine din clasa A26, livrările fiind estimate să înceapă în 2030 sau 2031. Până atunci, Varșovia va închiria submarinul suedez HMS Södermanland, pentru a-și consolida capacitățile operaționale.

Ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a descris acordul drept „cel mai important din istoria marinei poloneze”, comparând noile submarine cu avioanele de luptă F-35 prin nivelul lor tehnologic și capacitățile avansate.

Acordul include și componente industriale și economice, sute de companii poloneze urmând să devină subcontractanți pentru Saab. De asemenea, compania suedeză va investi până la 100 de milioane de euro în Polonia, iar proiectul este estimat să creeze peste 7.000 de locuri de muncă.

În paralel, Suedia va achiziționa nava de salvare poloneză „Ratownik”, într-un schimb considerat parte a extinderii cooperării strategice dintre cele două state.