Regina Thailandei a devenit prima soție a unui monarh care a pilotat, singură la manșă, un avion de luptă.

Regina Suthida și-a încheiat pregătirea militară și a efectuat primul său zbor, solo, cu un avion Gripen. Regele Rama i-a urmărit evoluția de la sol. După aterizare, suveranul i-a oferit flori și i-a înmânat o insignă de aur, brodată cu fir de aur, varianta regală a distincției pentru piloții de Gripen.

Ulterior, un membru al personalului i-a înmânat regelui un buchet mare de flori, iar acesta i l-a oferit reginei, care s-a întins pe pământ în semn de respect.

Regina Suthida a acumulat aproape 1.200 de ore de zbor, cu diferite tipuri de avioane. Deține calificări inclusiv pentru Boeing 737. Și a fost copilot, în repetate rânduri, pe aceste avioane de linie, în timpul vizitelor de stat.