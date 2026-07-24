Noul serial va fi difuzat în premieră vineri, de la ora 23:30, la Pro TV şi este disponibil integral pe Voyo, scrie Pagina de Media.

Postul de televiziune Pro TV a anunțat difuzarea în premieră a miniseriei „El Turco”, inspirată dintr-o legendă istorică.

Printre cei care fac parte din echipa serialului se află şi Domenico Sica, laureat al premiilor Emmy, care se ocupă de decorul serialului, Carlo Poggioli, câştigător BAFTA, care se ocupă de costumele personajelor, şi Levente Lezsàk, coregraful scenelor de luptă, care a mai lucrat şi în producţii precum „The Witcher” şi „The Last Kingdom”.

Totodată, în cadrul echipei se află specialişti din alte producţii cunoscute, precum „Game of Thrones” („Urzeala Tronurilor”), „Moon Knight”, „The New Pope” sau „No Time to Die”.

Povestea din „El Turco”

„El Turco” este o serie semnată de Ay Yapim, unul dintre cele mai prestigioase studiouri de producţie din Turcia, cunoscut pentru titluri de succes la nivel mondial. Regia este semnată de Uluç Bayraktar, iar scenariul este scris de Kerem Deren şi Çişil Hazal Tenim.

Povestea îl prezintă pe Balaban Aga, un ienicer otoman rănit în timpul Bătăliei de la Viena din 1683.

Rolul principal este jucat de Can Yaman, unul dintre cei mai apreciaţi actori turci la nivel internaţional.

După ce reuşeşte să scape dintr-o condamnare la moarte, Balaban ajunge într-un sat izolat din Alpii italieni, Moena, unde este salvat de localnici. La scurt timp, descoperă că oamenii trăiesc sub povara taxelor impuse de un nobil habsburgic şi devine liderul unei revolte pentru libertate, transformându-se într-un adevărat simbol al speranţei.

Miniseria are șase episoade, iar filmările au avut loc la celebrele Korda Studios, din Ungaria, pe durata a trei luni, scrie hotnews.ro.