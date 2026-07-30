Medicii de la un spital din Torino au realizat, în premieră mondială, un transplant de maculă, partea centrală a retinei.

Pacienta în vârstă de 67 de ani și-a pierdut vederea după un accident rutier. Ochiul stâng nu mai avea nervul optic, iar cel drept retina. Prin urmare, medicii au folosit elemente anatomice sănătoase de la primul ochi și le-au transferat la cel de-al doilea.

Astfel, au reușit să reconstruiască un ochi funcțional. Medicul care a realizat intervenția vrea să aștepte o perioadă mai lungă pentru a vedea în ce măsură retina transplantată va fi capabilă să funcționeze. Însă, primele rezultate sunt încurajatoare.