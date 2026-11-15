SpaceX a reușit o performanță istorică: nava Starship a revenit pe Pământ și a fost prinsă în aer de brațele mecanice gigantice ale turnului de lansare din Texas. Manevra spectaculoasă a avut loc sâmbătă, la aproximativ 22 de ore după decolare, și reprezintă prima recuperare de acest fel a unei nave Starship care a ajuns în spațiu. Totuși, compania lui Elon Musk nu a reușit să recupereze și racheta de primă treaptă, care a explodat în timpul coborârii.

Nava Starship a decolat vineri după-amiază de la baza SpaceX din Texas, în apropierea graniței dintre Statele Unite și Mexic. După separarea de racheta de susținere, aceasta a ajuns pe orbită și a lansat 26 de sateliți Starlink.

În timpul misiunii, nava a efectuat 14 rotații în jurul Pământului, la o altitudine de aproximativ 265 de kilometri. A fost al 15-lea zbor al unei nave Starship la scară reală, realizat de SpaceX din 2023, și doar a doua misiune în care aceasta a ajuns pe orbită.

La întoarcere, Starship a coborât în poziție verticală, fiind prinsă de brațele mecanice instalate pe turnul de lansare. Imaginile transmise în direct au surprins momentul în care nava a rămas suspendată deasupra solului, într-o manevră care pare desprinsă din filmele science-fiction.

„Îți vine să crezi? Uită-te la ea! Iubito, s-a întors!”, a exclamat comentatorul SpaceX, Dan Huot.

Elon Musk a descris reușita drept o zi epică și a urcat ulterior pe turnul de lansare pentru a filma nava de aproape. Acesta a îmbrățișat Starship și a publicat pe platforma X mesajul: „Arată grozav”.

Racheta de primă treaptă a explodat în timpul coborârii

Deși recuperarea navei spațiale a fost un succes, SpaceX nu a reușit să realizeze și cea de-a doua capturare pe care o planificase.

Racheta de primă treaptă a avut probleme în timpul coborârii, după ce motoarele s-au oprit prea devreme. Sistemul automat de ghidare a detectat că aceasta nu se afla în poziția corespunzătoare pentru recuperare și a declanșat procedura de deviere către apă și autodistrugere.

Resturile au căzut în Golful Mexic, iar zona a fost izolată cu ajutorul balizelor. Inginerii SpaceX investighează în continuare cauza incidentului.

Compania a reușit anterior să recupereze de trei ori rachete de primă treaptă, folosind aceeași tehnică a brațelor mecanice.

De ce este importantă reușita pentru misiunile spre Lună și Marte

Reprezentanții SpaceX susțin că recuperarea navei demonstrează posibilitatea reutilizării complete a Starship. Tehnologia ar putea permite lansări mai frecvente și la costuri mai mici, prin recuperarea și reutilizarea componentelor.

Performanța este importantă și pentru NASA, care investește miliarde de dolari în dezvoltarea Starship pentru transportarea astronauților pe Lună în cadrul programului Artemis și pentru construirea unei viitoare baze lunare.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a salutat reușita, pe care a descris-o drept „aproape magică”, afirmând că omenirea este cu un pas mai aproape de următoarele obiective spațiale.

SpaceX intenționează să înceapă lansările Starship de la Centrul Spațial Kennedy din Florida în următoarele luni. Nava va avea un rol esențial în misiunile lunare, inclusiv în planurile NASA de a readuce astronauți pe suprafața Lunii.

Ambițiile lui Elon Musk depășesc însă explorarea Lunii. Fondatorul SpaceX își propune să trimită o flotă de nave Starship spre Marte, cu obiectivul de a construi acolo un oraș, transmite Digi24.