Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat luni convocarea alegerilor generale anticipate, care vor avea loc pe 29 noiembrie, cu aproximativ un an și jumătate înainte de termenul la care erau programate inițial, transmite BBC .

Anunțul vine după mai multe săptămâni de proteste în întreaga Spanie privind situația locuințelor și după ce guvernul de coaliție condus de Sánchez a suferit vineri două înfrângeri în parlament, unde nu a reușit să adopte măsuri de urgență pentru protejarea chiriașilor vulnerabili.

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În discursul prin care a anunțat alegerile, Sánchez a prezentat bilanțul guvernului de coaliție și a susținut că Spania a traversat în ultimii ani mai multe crize, inclusiv războiul din Ucraina și conflictele din Orientul Mijlociu.

Premierul a afirmat că executivul său a obținut rezultate în plan economic, în pofida unor încercări de a-i „boicota” activitatea, și a descris Spania drept un „exemplu mondial de pace, feminism și prosperitate”.

Proteste în întreaga Spanie din cauza prețurilor locuințelor

Decizia lui Sánchez vine după săptămâni de proteste prin care manifestanții au cerut măsuri pentru protejarea chiriașilor și acces mai ușor la locuințe.

Numai sâmbătă au avut loc aproximativ 50 de marșuri în orașe precum Madrid, Barcelona și Valencia.

Protestele au căpătat amploare după cazul unei femei de 87 de ani din Madrid, evacuată din locuința în care locuia după ce chiria i-a fost majorată semnificativ.

Potrivit BBC, o lacună legislativă i-a permis proprietarului să crească chiria de la 500 de euro la 2.650 de euro pe lună. Ulterior, suma a fost redusă la 1.650 de euro, cu 300 de euro mai mult decât pensia lunară a femeii.

Cazul a devenit un simbol al crizei locuințelor și al dificultăților întâmpinate de chiriașii vulnerabili.

Guvernul lui Sánchez a pierdut două voturi în parlament

Presiunea asupra guvernului s-a accentuat vineri, când parlamentarii spanioli au respins două măsuri legislative privind locuințele.

Una dintre propuneri prevedea suspendarea până în 2030 a evacuărilor pentru chiriașii vulnerabili, precum și majorarea taxelor pentru apartamentele destinate închirierii în scop turistic.

A doua măsură includea un decret privind reînnoirea automată a contractelor de închiriere, una dintre principalele solicitări ale reprezentanților stângii și ai Uniunii Chiriașilor.

Primul decret a fost respins cu 178 de voturi la 172, iar al doilea cu 184 la 166.

Sánchez conduce în prezent un guvern de coaliție care nu dispune de o majoritate proprie în parlament, ceea ce îi face dificilă adoptarea unor proiecte legislative fără sprijinul altor formațiuni.

Premierul se confruntă, de asemenea, cu presiuni politice și cu mai multe scandaluri și anchete judiciare care au afectat Partidul Socialist și aliații săi.

Alegerile din 29 noiembrie vor avea loc înainte de termen. Următorul scrutin general era programat inițial pentru vara anului 2027, informează g4media.ro.

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