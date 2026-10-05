A început săptămâna Premiilor Nobel, iar primul a fost acordat pentru o descoperire care a schimbat modul în care oamenii de știință pot studia creierul. Trei cercetători au fost recompensați pentru dezvoltarea optogeneticii și descoperirea canalelor ionice activate de lumină. Metoda permite controlarea activității celulelor nervoase cu ajutorul luminii.

„Adunarea Nobel de la Institutul Karolinska a decis astăzi să acorde în comun Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină 2026 lui Karl Deisseroth, Peter Hegemann și Georg Nagel, pentru descoperirile lor privind canalele ionice activate de lumină și optogenetica.”

Primul premiu Nobel al acestui an a fost acordat pentru cercetări care au schimbat modul în care oamenii de știință pot studia activitatea celulelor nervoase. Cei trei cercetători au dezvoltat metode prin care lumina poate fi folosită pentru a controla anumite celule, inclusiv neuronii. La baza acestei tehnologii stau proteine sensibile la lumină, care formează canale în membrana celulelor.

Atunci când sunt expuse la lumină, aceste canale permit trecerea ionilor și modifică activitatea celulei. Cercetătorii au transformat această descoperire într-un instrument prin care pot activa sau opri anumite grupuri de neuroni. Metoda, numită optogenetică, le permite să urmărească mai precis cum funcționează creierul și cum sunt legate activitatea anumitor celule de mișcare, comportament și alte procese.

Cei trei vor împărți premiul în valoare de 12 milioane de coroane suedeze, adică aproximativ 1,1 milioane de euro. Suma a fost majorată cu un milion de coroane față de anul trecut. Câștigătorii vor primi medalia și diploma Nobel, iar premiile vor fi înmânate pe 10 decembrie, ziua în care se împlinesc 130 de ani de la moartea lui Alfred Nobel. Mâine urmează Nobelul pentru Fizică.