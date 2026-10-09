Comitetul Nobel norvegian a anunțat vineri că Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat în 2026 juristei și judecătoarei sud-africane Navanethem „Navi” Pillay, „pentru eforturile sale de promovare a păcii și a dreptului internațional”.

„Angajamentul lui Navi Pillay față de principiile juridice universale și busola sa morală fermă au rămas constante de-a lungul unei îndelungate cariere. Un fir comun leagă activitatea sa timpurie de apărare a lui Nelson Mandela și a altor persoane care s-au opus apartheid-ului de activitatea sa ulterioară în calitate de judecătoare în unele dintre cele mai importante procese internaționale ale vremurilor noastre”, notează Comitetul Nobel norvegian în comunicatul în care a anunțat laureatul de anul acesta.

„Navi Pillay a tras la răspundere state și lideri naționali și a adus speranță victimelor violenței și conflictelor. În toate funcțiile pe care le-a ocupat, a subliniat responsabilitatea indivizilor și a statelor de a respecta principiul statului de drept”, subliniază Comitetul de la Oslo.

„Într-o perioadă marcată de provocări existențiale – inclusiv de mai multe războaie și conflicte decât a cunoscut lumea de multă vreme -, dreptul internațional nu mai este doar un complement al păcii și securității. Este o necesitate absolută”, mai afirmă acesta.

Comitetul Nobel norvegian notează totodată că, „în cauze istorice judecate de instanțe internaționale, Navi Pillay a demonstrat că măsurile juridice pot contribui la prevenirea actelor de război și a violenței. De asemenea, ea a contribuit la consolidarea instituțiilor de drept internațional. Independența, expertiza și fermitatea sa au transformat-o într-una dintre cele mai respectate juriste internaționale ale vremurilor noastre”.

Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat anul trecut Mariei Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela.

Cine sunt laureații Premiului Nobel din 2026

La fel ca în fiecare an, Premiul Nobel pentru Pace a fost penultimul acordat de Comitetul Nobel norvegian sau Academia Regală Suedeză de Științe.

Luni, Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină a fost acordat cercetătorilor Karl Deisseroth, Peter Hegemann și Georg Nagel „pentru descoperirile lor privind canalele ionice activate de lumină și optogenetica”.

Marți, Premiul Nobel pentru Fizică a fost acordat cercetătorului Francis Halzen „pentru contribuțiile decisive la Observatorul de Neutrini IceCube și pentru descoperirea neutrinilor de înaltă energie de origine astrofizică”.

Acordarea Premiului Nobel pentru Fizică lui Halzen a marcat totodată o premieră din 1992 încoace.

Miercuri, Premiul Nobel pentru Chimie a fost acordat cercetătorilor Henri B. Kagan și Kenso Soai „pentru descoperirea efectelor neliniare și a autocatalizei în sinteza organică asimetrică”.

Joi, Premiul Nobel pentru Literatură a fost acordat scriitoarei canadiene Anne Carson „pentru opera sa îndrăzneață și inventivă, care, într-un dialog ludic cu tradiția clasică, a creat forme noi pentru literatura contemporană”.

Ultimul Premiu Nobel din 2026, cel pentru Economie, va fi acordat luni

Premiul Sveriges Riksbank în Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel va fi acordat luni, 12 octombrie, la 12:45, ora României.

Ora prezentată este orientativă, anunțarea premiului putând suferi mici întârzieri.

Ca în fiecare an, HotNews anunță câștigătorii Premiilor Nobel imediat după ce aceștia sunt dezvăluiți de Academia Regală Suedeză de Științe sau Comitetul Nobel norvegian.

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Cine acordă Premiile Nobel

Inventatorul suedez Alfred Nobel a desemnat Academia Regală Suedeză de Științe pentru acordarea premiilor pentru chimie și fizică, Academia Suedeză pentru a acorda premiul pentru literatură, Institutul Karolinska din Suedia cel pentru fiziologie sau medicină, și Parlamentul norvegian cel pentru pace.

Nu se știe cu exactitate de ce Nobel a ales Norvegia pentru acordarea Premiului pentru Pace, deși acest lucru ar putea reflecta faptul că Norvegia și Suedia erau unite printr-o uniune politică în momentul în care și-a redactat testamentul.

În 1968, cu ocazia aniversării a 300 de ani de la înființarea băncii centrale a Suediei, aceasta a instituit Premiul pentru Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel, printr-o donație către Fundația Nobel.

Premiul este acordat de Academia Regală Suedeză de Științe, conform acelorași principii ca și celelalte premii, scrie hotnews.ro.