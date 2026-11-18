Șeful statului finlandez, Alexander Stubb, i-a îndemnat pe liderii europeni să discute direct cu președintele rus Vladimir Putin, într-un interviu acordat marți ziarului Financial Times.

Conform președintelui Stubb, a fost „iresponsabil” ca discuțiile cu Rusia să fie încredințate Washingtonului.

„De prea mult timp am externalizat angajamentul european față de Rusia și consider că acest lucru a fost iresponsabil”, a declarat Stubb, citat de AFP.

„Acum că avem un cadru (…) cred că liderii europeni ar trebui să se angajeze direct în dialog cu Putin, cu același mesaj (…) și aceleași subiecte de discuție”, a adăugat președintele Finlandei.

Stubb și prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store au avut în octombrie o conversație la telefon cu Vladimir Putin, calificată drept „sinceră și substanțială”, privind eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina.

Acesta a fost primul contact direct între Putin și liderii europeni de vârf aliați cu Kievul de când președintele francez Emmanuel Macron a discutat cu omologul său rus, în iulie anul trecut.

„Discuția a fost sinceră și de fond. Suntem țări vecine cu Rusia. Ieșirea din acest război va avea un impact direct asupra securității noastre și a celei europene în ansamblu. Pentru a pune capăt războiului sunt necesare discuții directe”, afirma Stubb, într-un comunicat, pe 27 octombrie, după convorbirea cu liderul de la Kremlin.

În prezent, Europa se pregătește să participe direct la tratativele menite să pună capăt războiului din Ucraina, după ce emisarii americani au anunțat săptămâna trecută că Kremlinul a acceptat ca negociatorii europeni să se alăture acestora.

Țările europene au convenit să trimită la negocierile prevăzute cu Rusia negociatori din Germania, Franța, Italia, Polonia și Regatul Unit, precum și reprezentanți ai Uniunii Europene.

Acum, după lista a fost finalizată, discuțiile se concentrează asupra stabilirii unui mandat pentru cei care vor lua parte la negocieri.

Finlanda a aderat la Alianța Nord-Atlantică în anul 2023, mutare în urma căreia granița terestră dintre Rusia și NATO s-a dublat.

Granița dintre Finlanda și Rusia măsoară 1.340 km și reprezintă cea mai lungă frontieră pe care un stat membru al UE și al NATO o are cu Federația Rusă, relatează hotnews.ro