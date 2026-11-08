Lovitură politică pentru Benjamin Netanyahu. Președintele Israelului i-a încredințat liderului opoziției, Gadi Eisenkot (Gadi Aizenkot), prima șansă de a forma un nou guvern, după ce alegerile nu au oferit nicio tabără majoritatea necesară. Dacă reușește să adune suficient sprijin în parlament, Eisenkot ar putea pune capăt guvernării lui Netanyahu și ar deveni noul premier al Israelului. Misiunea nu va fi însă deloc ușoară, iar Israelul riscă să ajungă din nou la urne.

Președintele Israelului l-a desemnat pe liderul opoziției, Gadi Eisenkot (Gadi Aizenkot), să formeze noul guvern. Fostul șef al Statului Major are la dispoziție 28 de zile pentru a aduna sprijinul necesar în parlament și a obține cel puțin 61 de voturi. Acesta încearcă să negocieze o alianță cu mai multe formațiuni, inclusiv cu partidele arabe, care au obținut împreună 19 mandate.

John ALLEN, ANALIST POLITIC: „Cred că o schimbare de guvern ar aduce aici o reală onestitate și o transparență autentică în actul de guvernare. Nu este încă foarte clar ce ar însemna acest lucru pentru Gaza. Cred că în Cisiordania am vedea sfârșitul violențelor coloniștilor. Cred că am putea vedea și oprirea extinderii așezărilor.”

În timp ce Eisenkot încearcă să adune voturile necesare, Benjamin Netanyahu pierde teren în negocierile pentru formarea noului guvern. Chiar dacă partidul lui Benjamin Netanyahu, Likud, a obținut cele mai multe mandate dintre toate formațiunile politice, premierul nu are suficient sprijin pentru a forma guvernul. Împreună cu aliații săi, Netanyahu controlează doar 53 de mandate, cu opt mai puține decât majoritatea necesară.

În plus, un partid ultraortodox, care l-a susținut tradițional pe premier, a refuzat de această dată să-l recomande pentru funcția de șef al guvernului. Dacă Eisenkot nu reușește să formeze o coaliție în termenul stabilit, mandatul poate fi încredințat unui alt candidat, iar Israelul ar putea ajunge la noi alegeri.