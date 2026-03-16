Ministerul Afacerilor Externe de la București a reacționat după avertismentele venite din partea Iranului privind utilizarea bazelor militare din România de către Statele Unite, subliniind că țara nu este implicată în conflict și că sistemele militare de pe teritoriul său au un caracter strict defensiv, scrie hotnews.ro.

Potrivit MAE, acordul bilateral semnat în 2006 între România și Statele Unite ale Americii oferă Washingtonului cadrul legal pentru utilizarea continuă a unor baze militare din țară. Diplomația română a precizat că de peste un deceniu România găzduiește capabilități de apărare antirachetă menite să protejeze spațiul euro-atlantic de amenințări externe.

„Sistemul are caracter strict defensiv și este utilizat exclusiv în scopuri de autoapărare, în conformitate cu Organizația Națiunilor Unite”, a transmis ministerul într-un comunicat.

Reacția Bucureștiului vine după ce Teheran a avertizat că ar putea răspunde pe plan politic și juridic dacă România permite utilizarea bazelor sale de către armata americană în operațiuni împotriva Iran. Informația a fost relatată de publicația de opoziție Iran International, care transmite din Londra.

Autoritățile române au insistat că prioritatea lor rămâne soluționarea diplomatică a tensiunilor din regiune.

„România nu este parte a conflictului. Prioritatea noastră este efortul diplomatic pentru de-escaladare, pentru care am pledat încă din prima zi”, a transmis MAE.

În același timp, diplomația română a condamnat atacurile lansate de Iran asupra unor state din regiune, acțiuni descrise drept represalii după operațiunile militare desfășurate de Israel și Statele Unite ale Americii împotriva Iranului la 28 februarie.

„Solicităm Iranului să înceteze aceste atacuri, care pun în pericol vieți omenești și contribuie la degradarea securității și a economiei globale”, au precizat reprezentanții ministerului.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat într-o conferință de presă că orice decizie a României de a pune la dispoziția SUA bazele militare ar fi „inacceptabilă din punctul de vedere al dreptului internațional” și ar putea atrage responsabilitatea internațională a statului român. Oficialul iranian a susținut că o astfel de acțiune ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului.