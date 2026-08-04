Apar primele efecte, dupa detonarea stâncii de pe Dunare. Nivelul fluviului la Cernavodă, a crescut ușor, insa pericolul, nu a trecut. Riscul opririi Reactorului 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă, rămâne. Autoritățile române pregătesc acum o nouă operațiune de amploare, scufundarea controlată a patru barje, și amenajarea unui prag pe Brațul Bala, în încercarea de a redirecționa o cantitate mai mare de apă, spre Dunărea Veche.

În zona Izvoarele, unde a ieri a fost detonata stanca Pârjoaia, a fost și astăzi un du-te vino de șalupe și barje. Toata noaptea trecută, dar și astăzi, au fost incarcate cu bucățile de rocă distruse de deflagrație.

Ovidiu OANȚĂ, REPORTER PROTV „Primele măsurători făcute de dimineață la Cenavodă arătau o creștere a nivelului fluviului cu 2 cm. Ori în contextul unei prognoze negative de scădere tot cu 2 cm după detonarea stâncii de la Izvoarele, autoritățile vorbesc despre un câșting net de 4 cm.”

Romeo Urjan director CNE Cernavodă „Dacă rămâne la acești plus doi centimetri centrala poate funcționa pe termen nelimitat. Problema este că nivelul scade conform prognozelor primite de la institutele de hidrologie. Noi mai avem cam 7 zile de funcționare, dar este o predicție bazată pe prognoză.”

Specialiștii spun însă că efectele operațiunii vor putea fi cunoscute abia după 48 de ore.

Sorin RÎNDAȘU, DIRECTOR ADJUNCT, APELE ROMÂNE „A fost o gura de oxigen. Este clar ca are un efect semnificativ. Tendința Dunării este în continuare în scădere. Ultimele valori pe care le avem raman in jurul valorii de 1400, dar sunt valori foarte scazute.”

Mâine urmează scufundarea barjelor, operațiune complexa care se estimează că va dura în jur de 5 ore.

Ștefan ENE, ADMINISTRATORUL COMPANIEI DE UTILAJE „În amonte se va forma un epiu din cele 4 barje, vor fi scufundate controlat, încărcate cu piatră peste 5000 de tone. Se va forma un epiu un dig submers care va devia în mare măsură debitul de apă care se duce mai mult spre Brațul Bala. După ce aceste barje vor fi poziționate se va vedea efectul. R: În câte ore? Imediat!”

In paralel, inca de sambata seara, Administratia Fluviala a Dunarii de Jos dragheaza in doua puncte pentru a crea un canal adanc, pe șenalul navigabil de pe Dunarea Veche.

Adrian MAIZEL, PURTĂTOR DE CUVÎNT, AFDJ GALAȚI „Se efectueaza la 4,5 metri adancime, fata de nivelul zero al mirei de la Călărași asta inseamna ca adancim cu aproximativ 1,2, 1,5 metri, fata de adancimea efectiva, astazi, in zona."

Ovidiu OANȚĂ, REPORTER PROTV „O măsură suplimentară luată de autorități pentru a asigura debitul necesar Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost reducerea ecluzărilor, chiar dacă asta a dus la scăderea numărului navelor care fac trecerea dispre canalul Dunăre-Marea Neagră spre Dunăre și invers.”

România a declarat stare de alertă în energie pentru luna august, după ce nivelul extrem de scăzut al Dunării a afectat producția de electricitate. Guvernul încearcă să compenseze deficitul atât prin lucrările de pe fluviu, cât și prin importuri de energie.