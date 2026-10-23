O navă comercială s-a scufundat în Marea Neagră, după ce a fost lovită de drone, la aproximativ 24 de kilometri de Constanța. Un marinar a murit, nouă au fost salvați, iar alți trei sunt dați dispăruți. Președintele României, Nicușor Dan acuză Rusia de escaladarea războiului și anunță măsuri suplimentare pentru securitatea navigației.

Sunt imagini dramatice din timpul operațiunii de salvare a echipajului navei comerciale Khoryv, lovită de drone în Marea Neagră, în apropiere de Constanța. În înregistrările publicate de Garda de Coastă, corpul navei este aproape complet acoperit de apă, în timp ce echipele de intervenție caută supraviețuitori printre valurile puternice. Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu o reacție.

Nicușor DAN, PREȘEDINTELE ROMÂNIEI: „Este un eveniment din procesul de escaladare pe care Rusia îl desfășoară în contextul războiului din Ucraina.”

Nava a fost lovită la aproximativ 13 mile marine de Constanța, puțin în afara apelor teritoriale românești. Bucureștiul și Sofia au cerut măsuri suplimentare pentru protejarea navigației comerciale, în condițiile în care atacurile asupra navelor din regiune s-au intensificat.

La începutul lunii octombrie, două nave comerciale, Yara J și Wine Trader, au fost lovite de drone în apropierea coastelor României. În largul Bulgariei, alte două nave au fost atacate cu drone, toți cei 15 membri ai echipajului primei nave fiind salvați, în timp ce a doua s-a scufundat, iar 11 marinari au fost dați dispăruți.