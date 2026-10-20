„Este un moment important pentru România, ne punem imediat pe treabă”, a spus Luca Niculescu, după votul de învestire primit în Parlament.

„Cu emoție și responsabilitate am primit acest vot. Mulțumesc Parlamentului pentru încrederea acordată acestui guvern. Mulțumesc Partidului Social Democrat pentru susținere. Mulțumesc Partidului Național Liberal, UDMR, reprezentanților minorităților și tuturor celorlalți parlamentari care au votat acest guvern, chiar dacă au exprimat rezervele lor și au anunțat unii dintre ei că vor fi, adică că vor fi în opoziție.

Este un moment important pentru România. Ieșim din aproape șase luni de criză. Ne punem imediat pe treabă, chiar din această seară vom organiza prima ședință de guvern”, a spus Luca Niculescu, la tribuna Parlamentului, după ce a fost anunțat rezultatul oficial al votului.

El a anunțat că prima ședință de guvern va avea loc în această seară.

Luca Niculescu este cel de al patrulea premier desemnat de Nicușor Dan, de la căderea Guvernului Bolojan, în urmă cu cinci luni și jumătate.

Guvernul Luca Niculescu a reușit să obțină, marți, votul de învestitură în plenul reunit al Parlamentului, ceea ce pune capăt unei crize guvernamentale prelungite în România, care a durat cinci luni și jumătate.

Guvernul Niculescu a fost învestit cu 280 de voturi favorabile. Numărul de voturi a fost cu 47 mai mare decât minimul necesar, de 233, transmite Hotnews.ro.

Cine face parte din Guvernul Luca Niculescu

Membrii Guvernului pe care îl va conduce Luca Niculescu:

viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu (PSD)

ministrul Transporturilor și Infrastructurii – Ștefan Ovidiu Popa (PSD)

ministrul Finanțelor – Alexandru Nazare (independent)

ministrul Afacerilor Externe – Sebastian-Dănuț Neculăescu (independent)

ministrul Justiției – Radu Marinescu (PSD)

ministrul Apărării Naționale – Ștefan Radu Oprea (PSD)

ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – Daniel Cătălin Zamfir (PSD)

ministrul delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială – Costinel Bogdan Dumitru (independent)

ministrul Energiei – Dumitru Chisăliță (independent)

ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Ionuț Barbu (PSD)

ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Natalia Elena Intotero (PSD)

ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Marcel Alexandru Stoica (PSD)

ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Alexandru Mihai Ghigiu (PSD)

ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale – Petre Florin Manole (PSD)

ministrul Sănătății – Alexandru Florin Rogobete (PSD)

ministrul Educației și Cercetării – Valentin Sorin Costreie (independent)

ministrul delegat pentru Învățământ Preuniversitar – Sorin Gabriel Ionescu (PSD)

ministrul Culturii – Ioana Ruxandra Victoria Ciocan (independent)

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