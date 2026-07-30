Protest cu scandal, în capitala României, în fața sediului Autoritații Sanitar-veterinare și apoi la Guvern. Crescătorii de oi și de capre sunt supărați că nu mai pot vinde animalele vii, deoarece exportul e interzis din cauza Pestei Micilor Rumegătoare. Iar turmele in care apar suspiciuni de boală sunt sacrificate. Cand ciobanii au devenit violenți, jandarmii au folosit gaze lacrimogene.

Câteva sute de crescători, sosiți din toată România, s-au adunat în fața Autorității Sanitar-Veterinare la ora 10. Mitingul a început cu o busculadă, în care mai mulți protestatari au vrut să rupă cordonul jandarmilor, au aruncat cu sticle și pietre din pavaj. Forțele de ordine i-au liniștit pe turbulenți cu spray lacrimogen.



Organizatorii, două asociații de oieri din Vaslui și Dâmbovița, au anunțat că au chemat 5 mii de ciobani la sediul Autorității Sanitar-Veterinare și al guvernului. Oamenii sunt supărați că exportul de ovine vii a fost suspendat acum o lună de Comisia Europeană, din cauza unor focare de pestă a micilor rumegătoare.



„Am copii, am familie, pe care îi întrețin și vin ticăloșii să-mi omoare oile. Dumneata daca vine cineva sa-ți ia oile de pe masă nu te-ai supăra?”



„400 de capete? Care e problema dvs în acest moment? Că ne-a blocat cu boala, că nu ne putem vinde animalele, mieii, îi secetă. De ce nu au luat alte măsuri de siguranță ca să se poată vinde marfa.”



„Ne-au închis exportul până în data de 30 decembrie. Noi avem miei și mănâncă mâncare la oile mame pentru la iarnă. Noi la iarnă ce mai dăm la oi? Avem 2 mii de oi toată familie și vreo 700 de miei ”



Autoritatea Sanitar-Veterinară i-a informat pe protestari că poartă negocieri cu parteneri din mai multe ţări pentru exportul de animale, și problemele se vor rezolva.



ADRIANA STERE CORESPONDENT PRO TV ROMÂNIA: „Cu o oră înaintea momentului convenit cu Primăria Capitalei în programul protestului, participanții la miting au părăsit platoul de la Piața Presei Libere, ocolesc Arcul de Triumf și, dacă planul va fi respectat, vor mai avea 4 ore să-și spună problemele în fața Guvernului.”



ADRIANA STERE CORESPONDENT PRO TV ROMÂNIA: „Potrivit informațiilor transmise de Jandarmeria Română, coloana s-a oprit și a blocat bulevardul Kisselef preț de o jumătate de oră, împiedicând accesul mijloacelor de transport în comun și al ambulanțelor. Chiar și după ce majoritatea participaților au mers spre alveola centrală din Piața Victoriei, peste o sută de persoane au refuzat să asculte indicațiile forțelor de ordine.”

Inspectorii vor avea consultări cu grupul de experți veterinari ai Comisiei Europene, în privința revizuirii măsurilor luate pentru limitarea extinderii pestei micilor rumegătoare.