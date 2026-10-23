Circa 150 de mii de oameni au protestat aseară la Belgrad. Manifestația a avut loc cu doar două zile înaintea alegerilor parlamentare cruciale din Serbia, în care partidul lui Aleksandar Vučić riscă să piardă puterea. În lipsa unei opoziții tradiționale unite, studenții au format propriile liste electorale, alături de reprezentanți ai societății civile, și încearcă acum să transforme aproape doi ani de proteste anticorupție într-o victorie la urne. Scrutinul de duminică ar putea schimba echilibrul de putere din Serbia.

Cu steaguri în mâini, pancarte și fluiere, oamenii au mărșăluit prin capitala Serbiei, înainte de a se aduna în Piața Slavija. Mulțimea a ocupat piața și străzile din jur, iar numărul participanților a continuat să crească.

Potrivit organizației independente care monitorizează manifestațiile, aproximativ 150 de mii de oameni au participat la miting.

Protestatarii au scandat mesaje de susținere pentru lista studenților, care candidează la toate cele 250 de locuri din Parlament. Mișcarea promite să combată corupția, să reformeze instituțiile și să pună capăt practicilor pe care le consideră responsabile pentru degradarea vieții publice.

„Sunt extrem de fericit de numărul celor care au venit aici. Practic, nu mi-am putut găsi prietenii din cauza mulțimii atât de mari. Iar mesajul meu este unul singur: studenții câștigă!

Luptăm de aproape doi ani pentru victorie în această țară, în care tinerii vor fi, în sfârșit, cei care vor decide viitorul.”

Alegerile de duminică sunt considerate cea mai serioasă provocare pentru partidul aflat la putere din 2012. În lipsa unei opoziții tradiționale unite, studenții au creat propriile liste electorale, deschise și reprezentanților societății civile. Candidații au fost selectați cu implicarea cetățenilor, iar mișcarea încearcă să transforme nemulțumirea acumulată în aproape doi ani de proteste într-o victorie electorală. Cele două tabere sunt cotate cu șanse apropiate, însă sondajele diferă, iar rezultatul rămâne greu de anticipat.

Mișcarea de protest a început în noiembrie 2024, după prăbușirea copertinei unei gări recent renovate din Novi Sad. Tragedia s-a soldat cu 16 morți și a provocat un val de furie, mulți sârbi acuzând corupția și neglijența autorităților. Sub presiunea crizei politice, Vučić a convocat scrutinul anticipat, iar în septembrie a demisionat din funcția de președinte pentru a candida la cea de prim-ministru. El încearcă astfel să-și păstreze influența politică, în timp ce studenții speră să pună capăt dominației partidului său.