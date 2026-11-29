Zeci de mii de susţinători ai opoziţiei s-au reunit sâmbătă la Tbilisi în Georgia, cu ocazia împlinirii a doi ani de la manifestaţiile în masă declanşate prin decizia guvernului de a suspenda negocierile de aderare la Uniunea Europeană, relatează France Presse, citată de Agerpres.

Agitând drapele ale UE, manifestanţii au invadat principala piaţă din Tbilisi, la apelul activiştilor pro-europeni şi a cinci partide din opoziţie vizate printr-o tentativă a guvernului de a le face interzise prin Curtea Constituţională.

"Arătăm lumii că noi nu abandonăm, că noi nu ne vom supune", au declarat organizatorii manifestaţiei într-un comunicat înaintea reuniunii.

Manifestanţii au cerut noi alegeri şi eliberarea persoanelor care fuseseră arestate în cursul manifestaţiilor precedente.

Partidul aflat la putere "Visul georgian a trădat traiectoria europeană şi euro-atlantică a Georgiei, pe care el însuşi a înscris-o în Constituţie", au adăugat ei.

Georgia este afectată de turbulenţe politice de când partidul Visul georgian a revendicat victoria în alegerile legislative din octombrie 2024, al căror rezultate au fost contestate de către opoziţie care a denunţat fraude. Anunţul cu o lună mai târziu al premierului Irakli Kobahidze că Georgia va suspenda negocierile pentru aderarea la UE până în 2028 a declanşat aceste manifestaţii masive, reprimate cu violenţă de poliţie, scrie digi24.ro

Opozanţii acuză Visul georgian, aflat la putere din 2012, că orientează ţara spre o apropiere cu Rusia şi destructurează instituţiile democratice, acuzaţii respinse de partid.

Guvernul afirmă că vrea să salveze suveranitatea Georgiei faţă de ceea ce el consideră a fi ingerinţe străine şi presupuse tentative ale opoziţiei de a destabiliza ţara.

Mai mulţi lideri de prim-plan ai opoziţiei au fost încarceraţi, în timp ce autorităţile au promulgat legi care să întărească restricţiile asupra media independente şi organizaţiilor societăţii civile.

În octombrie, Curtea Constituţională a început examinarea unei cereri a partidului aflat la putere care viza să interzică cinci partide din opoziţia pro-europeană, acuzate de "răsturnarea ordinii constituţionale".

Curtea a stabilit ca termen iunie 2027 pentru a-şi anunţa decizia. Parlamentul European a condamnat tentativa de a interzice aceste cinci partide din opoziţie,estimând că o astfel de iniţiativă va îndepărta şi mai mult Georgia de UE.

Bruxellesul a declarat în noiembrie că Georgia, care obţinuse statutul de candidat la aderarea la UE în 2023, rămâne o ţară candidată "doar cu numele" din cauza reculului democratic în ţară.