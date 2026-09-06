Protest masiv în Croația după scandalul deșeurilor toxice. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Zagreb, cerând guvernului să rezolve urgent problema deșeurilor depozitate ilegal.

Imaginile din piața centrală a capitalei arată o mare de oameni, cu drapele și pancarte. Protestatarii cer autorităților să curețe urgent depozitele ilegale și să oprească importurile de deșeuri. În apropiere de orașul Gospić au fost descoperite circa 37 de mii de tone de deșeuri, o mare parte aduse din Italia, dar și din Slovenia și Germania.

Printre acestea se află materiale industriale, plastic și deșeuri medicale. Solul din zonă a fost contaminat, iar procurorii avertizează că deșeurile reprezintă un risc pentru mediu și sănătatea populației.

Guvernul spune că a selectat deja o companie care să înceapă curățarea, însă manifestanții acuză autoritățile că au reacționat prea lent și cer intervenții urgente.