Criza locuințelor a scos zeci de mii de spanioli în stradă, nemulțumiți de chiriile tot mai mari și de lipsa locuințelor accesibile. La Madrid, Valencia și Barcelona, oamenii au cerut protecție pentru chiriași și oprirea evacuărilor, după ce parlamentul a respins două măsuri de urgență propuse de guvern. Protestele au pornit de la cazul unei femei de 87 de ani, evacuată din apartamentul în care a locuit șapte decenii, și s-au transformat într-o mobilizare națională.

Zeci de mii de oameni au umplut străzile Madridului, cu pancarte și mesaje împotriva chiriilor pe care spun că nu și le mai permit. Manifestanții au cerut locuințe accesibile, protecție pentru chiriași și măsuri împotriva evacuărilor.

În mulțime s-au auzit zeci de chei zornăind în același timp – un simbol al celor care cer dreptul la o locuință pe care să și-o permită.

La Madrid, protestatarii au pornit din mai multe puncte ale orașului și au mers spre centrul capitalei. Poliția estimează că aproximativ 70 de mii de oameni au participat la manifestație. Organizatorii au avansat însă o cifră mult mai mare – aproape jumătate de milion.

Protestele nu au fost pașnice peste tot. În Valencia, unii manifestanți s-au ciocnit cu forțele de ordine, în apropierea unui summit dedicat sectorului imobiliar. Polițiștii au folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc după ce protestatarii au îndepărtat barierele și au aruncat cu obiecte.

În spatele furiei se află și povestea unei femei de 87 de ani din Madrid. Maricarmen Abascal a fost evacuată din apartamentul în care locuise aproximativ 70 de ani, după ce noul proprietar a încercat să-i majoreze chiria de la 500 la 1650 de euro pe lună. Cazul ei a devenit simbolul luptei pentru protecția chiriașilor.

Guvernul lui Pedro Sánchez a încercat să răspundă presiunii cu două proiecte de urgență. Unul prevedea suspendarea evacuărilor chiriașilor vulnerabili până în 2030, prelungirea unor contracte și restricții pentru fondurile de investiții care cumpără locuințe. Celălalt propunea reînnoirea automată a contractelor de chirie. Ambele au fost respinse de parlament, la o diferență mică de voturi.

Nemulțumirea este alimentată și de cifre. Banca Spaniei estimează un deficit de aproximativ 700 de mii de locuințe, iar prețurile au crescut cu peste 12 la sută într-un singur an. Chiriile au urcat și ele puternic, Madridul și Barcelona fiind cele mai scumpe orașe din țară pentru închirierea unei locuințe.