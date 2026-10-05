Până la 500 de școli din întreaga Franță vor fi închise parțial sau total luni, în urma confruntărilor din ultimele zile dintre forțele de ordine și elevii protestatari, a declarat duminică ministrul francez al Educației.

Cursurile vor fi „suspendate total sau parțial” în aproximativ „400 până la 500 de licee”, deoarece „condițiile de securitate nu au fost îndeplinite”, a declarat Édouard Geffray.

El a mai spus că 24 de școli au fost „incendiate sau devastate” de la începutul protestelor.

Mii de elevi au protestat față de condițiile din educație, iar manifestațiile au început săptămâna trecută la Paris și s-au extins în alte orașe, inclusiv Montpellier, Nantes și Marsilia.

Elevii de liceu și alte persoane și-au exprimat nemulțumirea față de lipsa profesorilor, clasele supraaglomerate și clădirile degradate.

Vineri, ministrul francez al Justiției, Gérald Darmanin, a declarat că 735 dintre cele 3.700 de școli din Franța au fost afectate „într-un fel sau altul” de proteste violente.

Ministrul Educației a avertizat că numărul școlilor afectate luni ar putea fi comparabil cu cel de vineri, dar a promis o „revenire parțială și treptată la cursuri”.

„Există activiști, în special din extrema stângă, care s-au infiltrat în mișcarea elevilor de liceu, au deturnat-o de la elevii înșiși și au recurs la violențe extreme”, a afirmat Édouard Geffray.

„În mod evident, acest lucru reprezintă un risc atât pentru angajații noștri, cât și pentru elevii noștri”, a spus el. Geffray a adăugat că 78 de angajați din sistemul de învățământ au fost răniți, situație pe care a descris-o drept „ceva ce nu am mai văzut niciodată”.

Vineri, 1.747 de persoane au fost arestate, potrivit ministrului francez de Interne, Laurent Nuñez.

În total, peste 5.000 de persoane au fost arestate de la începutul mișcării, potrivit agenției de presă AFP, aproximativ 85% dintre ele fiind minori.

Organizatorii protestelor au cerut continuarea manifestațiilor marți, acuzând guvernul de lipsa unor „măsuri concrete”, potrivit AFP.

Duminică, premierul francez Sébastien Lecornu a declarat că guvernul său ia măsuri suplimentare pentru „a răspunde dificultăților cu care se confruntă elevii de liceu și personalul din educație”.

El a spus că printre acestea se numără asigurarea continuității cursurilor, îmbunătățirea infrastructurii, o mai bună organizare a programului școlar și creșterea transparenței platformei franceze de admitere la universitate.

Lecornu a mai spus că guvernul accelerează revizuirea proiectului de lege „vandalismul se plătește”, pentru a se asigura că persoanele responsabile pentru pagube suportă costurile acțiunilor lor, scrie BBC România.