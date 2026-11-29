Protestele antiguvernamentale din capitala Albaniei au degenerat în confruntări violente între manifestanți și forțele de ordine. Cel puțin 35 de persoane au fost rănite, printre care polițiști, protestatari și jurnaliști. Mii de oameni au ieșit în stradă și au cerut demisia premierului Edi Rama, pe care îl acuză de corupție și de lipsa unor măsuri concrete pentru îmbunătățirea nivelului de trai.

Piața centrală din Tirana s-a transformat într-un câmp de confruntare. Manifestanții au aruncat cu pietre și cocktailuri Molotov în polițiști, au spart geamurile clădirilor guvernamentale și au încercat să ajungă la biroul premierului. Unii protestatari, cu fețele acoperite, au atacat sediile mai multor ministere și Banca Albaniei.

Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene, tunuri cu apă și gloanțe de cauciuc. Ciocnirile au continuat ore întregi, iar fumul a acoperit mai multe străzi din centrul capitalei.

Oamenii cer plecarea premierului Edi Rama, pe care îl acuză de corupție, sărăcie și lipsa perspectivelor pentru tineri. Nemulțumirile vizează și sistemul de sănătate, educația și șomajul.

„Singura noastră revendicare în acest moment este demisia lui Edi Rama, cel mai corupt și cel mai ostil populației premier pe care l-am avut vreodată în istoria noastră. Ajunge! Corupția, sărăcia, emigrația – tot ceea ce a făcut în cei 14 ani de când conduce această țară a fost un dezastru.”

Guvernul respinge acuzațiile de corupție și cere protestatarilor să accepte dialogul. Protestele au început la sfârșitul lunii mai și s-au intensificat în toamnă, extinzându-se și în alte orașe.