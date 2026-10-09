Rusia ar fi cerut relaxarea sancțiunilor occidentale în schimbul unui posibil armistițiu energetic cu Ucraina și ar încerca să lege un asemenea acord de încetarea focului în Marea Neagră. Kievul se teme că Moscova urmărește să obțină concesii economice și să câștige timp pentru continuarea războiului. Subiectul urma să fie discutat pe 9 octombrie, la Washington, de o delegație ucraineană și emisarii președintelui american Donald Trump, relatează Kyiv Independent.

Potrivit unor oficiali ucraineni și americani familiarizați cu negocierile, Rusia ar fi transmis că este dispusă să ia în considerare un armistițiu energetic, însă ar dori ca acordul să includă și relaxarea unor sancțiuni occidentale. Deocamdată, nu este clar ce restricții ar vrea Moscova să fie eliminate.

Un diplomat european citat de Kyiv Independent a sugerat că Rusia ar putea solicita inclusiv deblocarea fondurilor înghețate în urma sancțiunilor. Oficialii ucraineni se tem că eventualele concesii financiare ar putea oferi Kremlinului resurse suplimentare pentru continuarea războiului.

În declarațiile publice, Moscova a manifestat puțină disponibilitate pentru un acord limitat la infrastructura energetică. Pe 8 octombrie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a pus sub semnul întrebării utilitatea unei asemenea inițiative.

Atacurile rusești continuă, iar Kievul se teme că negocierile sunt folosite pentru a câștiga timp

Discuțiile despre un posibil armistițiu au loc în timp ce atacurile rusești continuă să afecteze infrastructura energetică a Ucrainei. Un atac lansat pe 8 octombrie a provocat pene de curent pe scară largă în Kiev, un oraș cu peste trei milioane de locuitori.

Statele Unite încearcă să obțină un acord prin care ambele părți să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice și să oprească loviturile asupra transportului maritim în Marea Neagră.

Kievul insistă însă că oprirea atacurilor trebuie să fie reciprocă și nu ar trebui să ofere Rusiei beneficii economice suplimentare. Oficialii ucraineni se tem că Moscova își va extinde lista de solicitări și va folosi negocierile pentru a-și consolida poziția înaintea unor eventuale discuții de pace.

Ucraina cere clarificări de la Washington

Delegația ucraineană urma să se întâlnească pe 9 octombrie, în Statele Unite, cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Discuțiile urmau să vizeze propunerile privind sectorul energetic, încetarea focului în Marea Neagră și cererile Rusiei privind sancțiunile.

Kievul dorește să afle ce restricții ar vrea Moscova să fie ridicate și ce angajamente concrete este dispusă să își asume pentru oprirea atacurilor.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pe 8 octombrie că Ucraina deține informații despre discuțiile economice dintre Washington și Moscova, dar a evitat să ofere detalii publice.

Negocierile de pace rămân blocate

În paralel, Ucraina speră că eforturile diplomatice vor duce la o întâlnire trilaterală cu participarea reprezentanților Kievului, Moscovei și Washingtonului. Potrivit publicației Kyiv Independent, emisarul american Steve Witkoff i-ar fi transmis lui Zelenski că Statele Unite doresc organizarea unei asemenea reuniuni spre sfârșitul lunii octombrie.

Totuși, negocierile pentru un acord de pace mai amplu rămân dificile, în special din cauza revendicărilor teritoriale ale Rusiei.

În aceste condiții, un eventual armistițiu energetic ar putea reprezenta un pas limitat spre reducerea atacurilor, fără să rezolve problemele fundamentale ale războiului. Pentru Kiev, principala provocare este să obțină oprirea loviturilor rusești fără ca Moscova să primească, în schimb, concesii care i-ar putea întări poziția economică și militară, transmite Digi24.