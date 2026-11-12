Vladimir Putin respinge desfășurarea trupelor europene în Ucraina și nu renunță la revendicările teritoriale ale Rusiei, în pofida negocierilor pentru încheierea războiului. Declarațiile au fost făcute după întrevederea de la Kremlin cu emisarii americani, Steve Witkoff și Jared Kushner. Discuțiile nu au adus un compromis anunțat public, iar americanii urmează să-i prezinte lui Volodimir Zelenski poziția Moscovei.

La Kremlin, Vladimir Putin a discutat cu Steve Witkoff și Jared Kushner despre viitoarea arhitectură de securitate europeană, schimbul de prizonieri și condițiile în care ar putea fi încheiat războiul. La întrevedere au participat și consilierii liderului rus, Iuri Ușakov și Vladimir Medinski, precum și emisarul economic Kirill Dmitriev. Putin a transmis că își dorește o pace de durată în Ucraina, dar declarațiile sale au fost însoțite de noi avertismente. El a insistat și că, în viziunea Moscovei, singura linie de delimitare dintre Rusia și Ucraina este frontiera de stat, reafirmând astfel revendicările teritoriale asupra regiunilor ucrainene anexate ilegal.

Vladimir PUTIN, PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI RUSE: „Știm că partea ucraineană ridică problema așa-numitelor zone gri. Pentru noi există o singură linie de delimitare: linia frontierei de stat."

Vladimir Putin avertizează că orice trupe străine desfășurate în Ucraina după încheierea războiului vor deveni ținte legitime pentru armata rusă, iar prezența acestora ar duce la reluarea imediată a ostilităților.

Vladimir PUTIN, PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI RUSE: „De la bun început am spus că prezența oricăror trupe străine pe teritoriul Ucrainei este absolut inacceptabilă pentru noi. Europenii cunosc această poziție. Ce auzim din partea lor? Că, după încheierea păcii, vor trimite imediat trupe pe teritoriul Ucrainei. Ce înseamnă acest lucru? Am mai vorbit despre asta. Pentru noi, acestea vor fi ținte legitime, ceea ce înseamnă că războiul va reizbucni imediat.”

Liderul de la Kremlin susține că prezența militarilor străini pe teritoriul ucrainean este inacceptabilă pentru Rusia și reprezintă o amenințare la adresa securității sale. Putin a cerut Washingtonului să transmită acest mesaj europenilor, care discută despre posibilitatea trimiterii unei forțe multinaționale în Ucraina după încheierea unui acord de pace. Americanii au încercat să obțină progrese în privința garanțiilor de securitate și a unui eventual acord care să împiedice reluarea luptelor. Iar Jared Kushner a insistat că Europa trebuie să aibă un reprezentant la masa negocierilor.

Jared KUSHNER, NEGOCIATOR SUA: „Ulterior, ne vom întâlni cu președintele Zelenski și vom încerca să vedem dacă putem continua să facem progrese împreună. Din partea europeană vedem anumite schimbări de poziție. Observăm că europenii își exprimă dorința de a participa la negocieri. Ei își exprimă dorința de a încheia acest conflict.”

Pentru Kiev, însă, problema esențială rămâne aceeași: teritoriile ocupate și garanțiile care ar împiedica o nouă agresiune rusă. Volodimir Zelenski așteaptă ca emisarii americani să-i transmită răspunsul Moscovei la propunerile discutate. Ucraina respinge cedarea Donbasului și insistă că nicio înțelegere nu poate fi făcută fără respectarea suveranității și integrității sale teritoriale.