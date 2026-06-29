Vladimir Putin a comentat, pentru prima dată în public, atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice din Rusia. Liderul de la Kremlin a admis că există anumite probleme legate de alimentarea cu combustibil, dar a adăugat că situația este sub control.

VLADIMIR PUTIN, PREȘEDINTELE RUSIEI: „Există pagube, dar toate facilitățile afectate sunt reparate relativ rapid, iar problemele apărute nu sunt critice. Totul funcționează în mod fiabil și cu o marjă mare de siguranță. Toate aceste atacuri teroriste nu au niciun impact asupra situației de pe front. Acesta este aspectul esențial. Toate atacurile, indiferent unde lovesc infrastructura noastră, nu au absolut niciun impact asupra situației de pe front, asupra liniei de contact.”

În ciuda acestor asigurări, tot mai multe voci critică efectele războiului, vizibile acum și pentru o parte dintre susținătorii intervenției militare din Ucraina.

Rusia se confruntă cu o penurie de carburant la nivel național, pe fondul intensificării atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice. Potrivit Kievului, această campanie are ca obiectiv aducerea lui Vladimir Putin la masa negocierilor.