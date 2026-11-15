Forțele armate germane au lansat o rață de baie în echipament militar, iar jucăria s-a vândut atât de repede, încât a devenit bestseller.

Rățușca poartă cască de soldat, ochelari portocalii de protecție, uniformă de camuflaj și vestă antiglonț, iar în brațe ține o pușcă de asalt în miniatură. Practic, este pregătită pentru orice misiune, chiar dacă următoarea ar putea fi o baie cu spumă.

Dincolo de glumă, armata germană vrea să-și îmbunătățească imaginea, să se apropie de tineri și să atragă noi recruți prin magazinul său online.

Strategia are, însă, și contestatari, care avertizează că astfel de produse riscă să transforme armata și serviciul militar într-un simplu brand comercial.