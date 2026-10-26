Rezultatul alegerilor legislative din Israel nu va schimba poziția Iranului, a transmis luni Teheranul, respingând amenințările lui Benjamin Netanyahu privind răsturnarea regimului iranian.

Elena Pozdîrcă
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„Puţin contează, pentru noi, cine, în aceste alegeri, ia conducerea unui regim care n-a adus decât violenţă şi masacre în regiunea noastră”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului israelian de Externe, Esmail Baghaei, scrie News.ro, care citează AFP.

„Aceasta este o competiţie între diverse bande pentru a comite cele mai mari fărădelegi”, a continuat el.

Alegerile prevăzute marţi în Israel au loc în contextul unei multiplicări a ameninţărilor Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului, pe fondul unui impas al negocierilor în vederea încheierii Războiului din Iran, pe care l-au lansat împreună la 28 februarie.

În ultimele zile, premierul israelian în exerciţiu Benjamin Netanyahu a agitat neîncetat ameninţarea iraniană şi a revendicat rezultatele Războiului din Iran pe care l-a lansat împreună cu Donald Trump.

„Există doar un singur mijloc de eliminare a acestei ameninţări odată pentru totdeauna: răsturnarea regimului. Acesta este ordinul pe care l-am dat armatei, (serviciilor isareliene de informaţii externe) Mossad şi serviciilor de securitate”, a declarat în campania electorală Netanyahu.

El acuză, de ani de zile, Teheranul de faptul că vrea să se doteze cu bomba atomică, care dezminte.

„Ameninţări goale”, a respins luni, la Teheran, Esmail Baghaei.

Acesta este un ”semn al disperării” din partea lui Netanyahu, a apreciat el.

Iranul ”urmăreşte îndeaproape situaţia”, a dat asigurări Esmail Baghaei.

„Noi suntem în stare de război. Iranul nu va ezita să-şi exercite dreptul inerent de a apăra ţara”, a ameninţat purtătorul de cuvînt al diplomaţiei iraniene, scrie știrileprotv.ro.

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