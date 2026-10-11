Ministrul de externe al Ucrainei Andrii Sibiha a subliniat sâmbătă că preşedintele Volodimir Zelenski se bucură de sprijinul poporului ucrainean, după ce Donald Trump a declarat că a sosit momentul ca Ucraina să aibă un nou preşedinte, capabil să ajungă la un acord cu Rusia, relatează Ukrainska Pravda.

„Preşedintele Zelenski conduce naţiunea noastră într-o perioadă de război - un război pentru independenţă, libertate şi demnitate. El se bucură de sprijinul poporului ucrainean, iar poporul este cel care are dreptul să decidă. Declaraţiile din străinătate nu fac decât să confirme că îşi îndeplineşte bine îndatoririle. Merită să fie susţinut”, a declarat ministrul de externe într-o postare pe X.

Într-o altă postare, Sibija a spus că „după evenimentele contraproductive de ieri, ziua de astăzi (sâmbătă - n.r) a fost marcată de o activitate diplomatică intensă pentru Ucraina”, arătând că preşedintele Zelenski a purtat discuţii „neîntrerupte, pe tot parcursul zilei” cu liderii ţărilor partenere, scrie News.ro. Sibiha, la rândul său, a purtat discuţii cu omologii din Regatul Unit, Germania şi Norvegia.

„Am discutat nu numai despre cum să menţinem, ci şi despre cum să intensificăm presiunea asupra maşinii de război ruseşti. De asemenea, am convenit asupra programului viitoarelor noastre contacte”, a detaliat ministrul de externe.

El a subliniat că sprijinul partenerilor Ucrainei rămâne de neclintit, iar săptămâna viitoare trebuie să devină o săptămână „a forţei europene, a hotărârii şi a presiunii sporite asupra Moscovei. Împreună, putem pune capăt celebrărilor lui Putin şi putem lovi cu toată forţa economia şi complexul său militar-industrial”, afirmă şeful diplomaţiei ucrainene, sugerând că Ucraina nu are de gând să cedeze în faţa presiunilor lui Donald Trump, care a cerut Kievului să nu mai atace rafinăriile ruseşti.

„Terorismul rus nu se opreşte nici măcar o oră. Bombele, rachetele şi dronele ruseşti continuă să lovească oraşele noastre, ucigând civili nevinovaţi, inclusiv copii. Aproape 100 de persoane au fost ucise într-o singură săptămână. Nu este momentul pentru slăbiciune”, a arătat şeful diplomaţiei ucrainene.

Sâmbătă, Donald Trump l-a atacat dur pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, afirmând că este timpul ca Ucraina să „aibă un nou preşedinte” şi condamnând atacurile ucrainene asupra infrastructurilor ruseşti din domeniul hidrocarburilor.

„Ar fi bine să înceteze”, a avertizat Donald Trump, a doua zi după anunţul privind livrarea unor cantităţi uriaşe de motorină rusă către Statele Unite, urmare a unei convorbiri pe care a avut-o cu Vladimir Putin, scrie digi24.ro