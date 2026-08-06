Germania se confruntă cu o nouă amenințare la adresa securității, după ce o dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită pe aeroportul din Leipzig, unul dintre cele mai importante noduri logistice ale țării, cu rol strategic atât pentru transportul militar, cât și pentru cel civil. Incidentul l-a determinat pe ministrul german de interne să avertizeze că statul a intrat într-o „nouă dimensiune de pericol”, pe fondul intensificării riscurilor legate de utilizarea dronelor în scopuri ostile.

„Nimic din acest caz nu sugerează acțiunea unui amator. Ne confruntăm cu o amenințare hibridă profesională, căreia va trebui să-i facem față în continuare”, a insistat Dobrindt într-o conferință de presă pe acest aeroport din estul Germaniei.

Aeroporturile germane se aflau în stare de alertă maximă dinainte de incident după ce au avut loc o serie de survolări neautorizate cu drone în zone precum instalații militare, terminale energetice, porturi maritime și companii de logistică.

„Ceea ce se întâmplă acum demonstrează, de asemenea, că evaluarea făcută cu câteva luni în urmă — conform căreia ne confruntăm cu un nivel ridicat de pericol — a fost justificată”, a declarat Dobrindt presei.

„Contribuie la un sentiment de nesiguranță”

Cuprinzând o gamă largă de acțiuni, de la sabotaj la spionaj, trecând prin dezinformare sau atacuri cibernetice, termenul de „război hibrid” este utilizat de europeni, și în primul rând de Germania, pentru a descrie atitudinea ostilă față de cei care acuză Rusia.

Această amenințare ar putea implica „puteri străine”, a adăugat Dobrindt, care și-a întrerupt vacanța după descoperirea dronei.

Potrivit înaltului oficial german, ar fi „prea simplist” să se creadă că o singură măsură ar fi suficientă pentru a răspunde la acest tip de amenințare, iar incidentul se înscrie într-un context mai larg menit să „contribuie la un sentiment de nesiguranță” în Germania.

Cu toate acestea, el a refuzat să speculeze asupra motivațiilor autorilor sau asupra identității acestora, afirmând că aceste chestiuni țin acum de competența anchetei.

Ucrainenii arată direct cu degetul spre Moscova

Mai devreme în cursul zilei, ambasadorul ucrainean în Germania a arătat cu degetul spre Moscova, într-un interviu acordat postului de televiziune Welt TV.

„Cine altcineva ar putea fi în afară de Rusia?”, a întrebat Oleksii Makeiev, oferind Germaniei expertiza ucraineană în domeniul dronelor.

În noaptea de marți spre miercuri, traficul aerian a fost întrerupt timp de două ore la aeroportul Leipzig-Halle, după descoperirea unei drone care transporta un „dispozitiv exploziv neidentificat”, care a fost între timp dezamorsat, o escaladare fără precedent în Europa.

Pe lângă drona echipată cu un exploziv descoperită, un al doilea obiect zburător neidentificat ar fi lovit un avion de marfă după ce acesta și-a întrerupt manevra de aterizare prevăzută și a câștigat altitudine în loc să aterizeze, din cauza închiderii anterioare a pistei, potrivit anchetatorilor germani.

„Au fost constatate daune ușoare la aeronavă după aterizarea acesteia la Hanovra”, la 200 km nord-vest de Leipzig, au adăugat aceștia. Această aeronavă aparținea companiei germane de logistică DHL.

Opoziția germană vorbește de „terorism de stat”

Konstantin von Notz, purtător de cuvânt pe tema serviciilor de informații al Verzilor din opoziție, a solicitat efectuarea unei anchete cu maximă urgență și a făcut aluzie la o posibilă implicare a Rusiei.

„Dacă s-ar dovedi că în spatele acestei acțiuni se află un stat, acest lucru ar constitui nu doar terorism, ci terorism de stat îndreptat împotriva Republicii Federale Germania și a cetățenilor săi”, a declarat el pentru Der Spiegel.

Marc Henrichmann, președintele comisiei de supraveghere a serviciilor de informații din parlamentul german, membru al CDU, a afirmat că ultimul incident pare a fi „o încercare de a viza o companie importantă pentru Ucraina”.

Dacă detaliile se vor confirma, acest lucru „ar reprezenta un nou nivel de escaladare a acestui tip de atacuri”, a declarat el pentru ziarul Rheinische Post.

Centru logistic esențial pentru armata germană, NATO și DHL

Situat în fosta RDG, aeroportul Leipzig-Halle joacă un rol central în transportul de bunuri militare, în special ale armatei germane și ale aliaților din NATO, și servește, de asemenea, drept bază pentru Antonov Airlines.

Aeroportul regional găzduiește, de asemenea, centrul european de sortare al DHL Express, o filială a poștei germane Deutsche Post.

În ultimul an au fost făcute publice alte două incidente de securitate legate de aeroportul din Leipzig.

În septembrie 2025, o cetățeană chineză a fost condamnată pentru spionaj, pentru că a furnizat unui fost colaborator al unui deputat de extremă dreaptă informații despre zboruri, încărcături și pasageri ai aeroportului, în special în legătură cu transportul de bunuri militare și de persoane „care au legături cu o companie germană de armament”, potrivit acuzației.

„Rusia încearcă în fiecare zi”

În iulie 2024, un colet a luat foc în centrul DHL înainte de transportul cu avionul. Șeful serviciilor de informații interne germane a acuzat în mod deschis Moscova că se află în spatele acestui incident.

„Rusia încearcă în fiecare zi, într-un fel sau altul, prin mijloace hibride și acțiuni diverse, să exercite o influență aici, în Germania, într-un mod care vizează subminarea democrației noastre”, a comentat un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe german, întrebat cu privire la incidentul de la Leipzig.

„Aceste atacuri permanente ale Rusiei, care sunt organizate și coordonate de stat, există cu adevărat”, a adăugat el, subliniind că nu se referea aici la o implicare rusă „în acest caz concret”, scrie hotnews.ro