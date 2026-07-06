Cântărețul Harry Styles a scris istorie pe celebrul stadion Wembley din Londra, după ce și-a încheiat seria de 12 concerte cu casa închisă. Artistul britanic a depășit astfel recordurile stabilite anterior de Coldplay și Taylor Swift, în aceeași locație grandioasă.

Inițial programată cu șase concerte, seria de spectacole a fost dublată datorită cererii uriașe. În fața celor 80.000 de spectatori prezenți la ultimul show, Harry Styles a oferit unul dintre cele mai emoționante momente ale serii. Le-a mulțumit foștilor colegi din trupa One Direction, pentru că l-au ajutat să evolueze în carieră.

Concertul a avut și o încărcătură simbolică. Starul și-a amintit că, în urmă cu 16 ani, chiar lângă Wembley, participa la audițiile emisiunii „The X Factor”, competiție care avea să dea naștere formației One Direction și să-i schimbe viața. Harry Styles își va continua turneul cu spectacole în Amsterdam, Sao Paulo, Ciudad de Mexico, Melbourne, Sydney și New York.