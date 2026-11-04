Înfrângerea republicanilor la alegerile pentru Congres provoacă reacții în întreaga lume și deschide o perioadă de incertitudine politică la Washington. În interiorul Partidului Republican au început acuzațiile, în timp ce Donald Trump refuză să-și asume responsabilitatea. China, Iranul și liderii europeni analizează consecințele scrutinului, iar Elon Musk răspunde rezultatului cu ironii pe rețelele sociale.

În Partidul Republican au început deja acuzațiile reciproce. Potrivit publicației Axios, mai mulți congresmeni consideră că întreaga conducere republicană din Camera Reprezentanților ar trebui să răspundă pentru înfrângere. Printre cei vizați este și Mike Johnson, președintele Camerei, care a insistat luni de zile că republicanii își vor păstra majoritatea. Unii colegi nu mai cred că acesta poate rămâne în fruntea grupului parlamentar.

John LYONS, ANALIST POLITIC: „Consider că acesta este momentul de cotitură în care puterea și influența sa asupra republicanilor, asupra partidului pe care îl controla cu o autoritate înfricoșătoare, cu o putere foarte mare, au fost diminuate.”

Publicația mai scrie că unii republicani îi reproșează lui Trump că a susținut candidați controversați, care au pierdut inclusiv în state considerate sigure pentru partid. Alții critică politica tarifară și decizia de a intra în război cu Iranul, care a contribuit la creșterea prețurilor la combustibili. Președintele american nu și-a asumat însă responsabilitatea pentru înfrângerea republicanilor. Donald Trump a felicitat Partidul Democrat pentru victoriile obținute și a spus că este pregătit să colaboreze cu noua majoritate din Congres.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII: „Dar nu consider că este o lovitură la adresa mea. Cred că am avut doi dintre cei mai buni ani din istoria președinției, în ceea ce privește economia și toate lucrurile pe care le-am realizat. Dar le spun felicitări democraților.”

Elon Musk, unul dintre cei mai importanți susținători financiari ai republicanilor, a ales să răspundă prin ironie. Miliardarul a cheltuit aproximativ 445 de milioane de dolari pentru a susține candidații partidului lui Trump, însă mai mulți dintre aceștia au pierdut. Pe platforma X, Musk a publicat două mesaje sarcastice.

„Se pare că laserele mele spațiale care interferează cu alegerile nu au funcționat de data aceasta.”

„Centrele de date în spațiu par acum o idee destul de atractivă.”

China a evitat să comenteze înfrângerea republicanilor și a descris alegerile drept o chestiune internă a Statelor Unite. Beijingul a transmis însă că vrea să mențină acordurile încheiate de Donald Trump și să continue cooperarea cu Washingtonul, în ciuda schimbării majorității din Congres.

„China este dispusă să continue colaborarea cu Statele Unite, să consolideze comunicarea, să gestioneze în mod corespunzător divergențele și să extindă cooperarea.”

În schimb, la Teheran, rezultatul scrutinului a fost prezentat drept un mesaj împotriva intervenției militare americane.

„Fie din conștiință, fie din cauza costului vieții, americanii au spus NU RĂZBOIULUI, iar noi susținem acest mesaj.”

În Europa, rezultatul scrutinului este interpretat diferit. Premierul Norvegiei consideră că votul ar putea apropia politica americană de unele poziții europene.

Jonas GAHR STORE, PRIM-MINISTRUL NORVEGIEI SINCRON: „Cred că politica externă rămâne destul de neclară, pentru că președintele are puteri largi și își urmează propriul curs. Însă deciziile privind alocările bugetare, sancțiunile și alte măsuri similare țin de competența Congresului.”

Ministrul francez al Finanțelor îi cere lui Trump să țină cont de nemulțumirea alegătorilor și să reducă implicarea în conflictele internaționale. Oficialii germani văd în rezultat o schimbare a echilibrului politic de la Washington, dar amintesc că Trump păstrează puteri importante în politica externă. În Polonia, ministrul de Externe a ironizat politicienii conservatori care l-au susținut pe Trump. Iar vicepreședinta Parlamentului European a salutat posibilele efecte pozitive pentru Ucraina, dar a avertizat că Europa trebuie să-și consolideze autonomia.