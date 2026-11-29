Teheranul nu a fost singurul care a folosit rețeaua fără acordul companiei SpaceX în războiul din Orientul Mijlociu.

Iranul a utilizat serviciile de internet prin satelit Starlink ale companiei lui Elon Musk în atacurile asupra forțelor americane, după ce Statele Unite și Israelul au lansat ofensiva asupra Teheranului, potrivit The Washington Post .

Fondatorul companiei, Elon Musk, a fost „furios” când a aflat despre această situație și cel puțin doi directori ai SpaceX au fost concediați în urma incidentelor, potrivit unor surse apropiate discuțiilor, citate de jurnaliștii americani, scrie hotnews.ro

Nemulțumirea lui a fost amplificată de faptul că, în același timp, și forțele armate americane foloseau rețeaua pentru a pilota drone, deși aveau încheiat doar un abonament mai ieftin destinat operațiunilor terestre, numit Starshield.

Aceste noi dezvăluiri arată măsura în care tehnologia Starlink „a devenit un instrument esențial al războiului modern”, notează The Washington Post. Situația l-a frustrat pe Elon Musk și pentru că miliardarul tocmai luase măsuri pentru a bloca accesul adversarilor Statelor Unite la rețeaua sa.

Măsurile au venit după ce, în luna ianuarie, autoritățile de la Kiev au semnalat că armata rusă a dotat dronele de atac cu terminale Starlink, iar compania SpaceX a luat primele măsuri tehnice pentru a bloca accesul Rusiei la rețea.

În luna noiembrie, limitările impuse de SpaceX asupra vitezei de deplasare a terminalelor au provocat și un schimb dur de replici între Elon Musk și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a acuzat că restricțiile aplicate rețelei Starshield încurcă misiunile armatei ucrainene, iar miliardarul l-a acuzat că minte.

Cum a aflat Pentagonul despre folosirea rețelei Starlink de către Iran

Utilizarea sistemului Starlink de către Iran a fost detectată încă din prima săptămână a lunii martie. Teheranul începea atunci să riposteze la primele lovituri israeliano-americane îndreptate împotriva teritoriului său și ataca baze ale Statelor Unite din Orientul Mijlociu.

În această vară, un raport secret a fost înaintat de Comandamentul Central al Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) secretarului apărării, Pete Hegseth.

Documentul menționa utilizarea de către Iran a sistemului Starlink în scopul comandării, controlului și supravegherii atacurilor cu drone.

Pentagonul a declarat pentru The Washington Post că nu are cunoștință de existența unui astfel de raport.

Publicația americană amintește că unul dintre atacurile cu drone lansate de Iran în acea perioadă a ucis șase soldați americani la baza Port Shuaiba din Kuweit, pe 1 martie 2026. Jurnaliștii nu au reușit însă să stabilească dacă armata iraniană a folosit rețeaua Starlink tocmai în acea zi.

După aceste incidente, SpaceX a întărit controalele asupra clienților care achiziționează terminale prin intermediul distribuitorilor. Cu toate acestea, compania nu a blocat complet accesul la Starlink în Iran. O astfel de măsură i-ar fi lăsat fără internet pe civilii și pe opozanții din țară în timpul blocajelor impuse de autorități.