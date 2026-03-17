Izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, în 28 februarie, a dus la blocarea principalelor rute de ajutor umanitar și întârzierea livrărilor vitale către unele dintre cele mai grave zone de criză din lume, relatează Reuters, scrie hotnews.ro.

Programul Alimentar Mondial, cea mai mare organizație umanitară internațională a ONU, estimează că încă 45 de milioane de persoane din întreaga lume vor ajunge să sufere de foame acută din cauza creșterii prețurilor la alimente, petrol și transport maritim.

Astfel, numărul total la nivel mondial este estimat să depășească nivelul record actual de 319 milioane de persoane.

„Acest lucru ar duce nivelul foametei la nivel mondial la un record istoric, iar aceasta este o perspectivă teribilă”, a spus Carl Skau, director executiv adjunct al Programului Alimentar Mondial.

„Deja, înainte de acest război, ne aflam într-o situație extrem de gravă, în care foametea nu a fost niciodată atât de severă ca acum, atât din punct de vedere al cifrelor, cât și al gravității acesteia”, a adăugat el.

Skau a declarat că costurile de transport au crescut cu 18% de când au început atacurile SUA și Israelului asupra Iranului, pe 28 februarie, și că unele transporturi au trebuit să fie redirecționate.

Costurile suplimentare se adaugă reducerilor drastice de cheltuieli ale Programului Mondial Alimentar, pe măsură ce donatorii se concentrează mai mult pe apărare, a adăugat el.