O dronă a fost detectată sâmbătă seara în apropiere de Insula Șerpilor, iar două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza situația. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru populația din estul județului Tulcea. Alerta aeriană a încetat la ora 21:50.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale de la București, sistemul de supraveghere radar a detectat, în seara zilei de 14 noiembrie, o țintă aeriană la est de Insula Șerpilor.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Între timp, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din estul județului Tulcea. Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 20:51.

Ulterior, la ora 21:50, Ministerul Apărării Naționale a anunțat încetarea alertei aeriene.

Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare despre drona detectată, transmite Hotnews.