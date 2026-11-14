A încercat să depășească mașinile prinse în ambuteiaj, dar manevra s-a încheiat cu un accident. Un șofer s-a lovit de un alt automobil, iar mașina sa a ajuns cu roțile în sus, pe bulevardul Dacia din capitală. Momentul impactului a fost surprins de o cameră video.

Din înregistrare se observă că șoferul se deplasa pe prima bandă, iar la un moment dat, în condițiile în care traficul era aglomerat, a ieșit pentru a efectua o manevră de depășire. În timpul acesteia, s-a ciocnit de o altă mașină, iar în urma impactului automobilul său s-a răsturnat pe carosabil.

Imediat după accident, mai multe persoane au intervenit pentru a-i acorda ajutor conducătorului auto.

Deocamdată, nu se cunoaște în ce stare este șoferul și nici dacă alte persoane au fost rănite în urma impactului.

Accidentul s-a produs ieri, pe bulevardul Dacia din Chișinău.

Sursa video: Facebook/Chișinău