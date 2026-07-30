Roboții umanoizi creați în China au primit interdicție în Statele Unite. Administrația Trump a interzis importul din motive de securitate națională. Chinezii sunt cei mai mari producători de astfel de dispozitive. „Protecționismul va lovi interesele consumatorilor americani” - spune Beijingul.

În ultimii ani, China a uimit întreaga lume cu roboții umanoizi. Astfel de prototipuri participă la competiții sportive sau se remarcă pe scena de la... America's Got Talent.

Chiar și-așa, aceste dispozitive nu vor mai putea ajunge în Statele Unite, cea mai mare piață de export a Beijingului.

Comisia Federală pentru Comunicații spune că mașinăriile reprezintă „un risc inacceptabil pentru securitatea națională a Statelor Unite".



MIKE VALERIO, CORESPONDENT CNN: „Autoritățile americane spun că dependența de dispozitive robotizate produse în afara Statelor Unite prezintă riscuri inacceptabile din punct de vedere al lanțurilor de aprovizionare și al securității cibernetice. Roboții colectează date care ar putea fi exploatate de actori rău intenționați pentru a-i supraveghea pe americani, pentru a spori capacitățile serviciilor de informații străine sau chiar pentru a prelua de la distanță controlul asupra mașinăriilor.”



90 la sută din roboții umanoizi din întreaga lume sunt realizați în China, unde mai bine de 140 de companii își dispută o piață locală în creștere.



MIKE VALERIO, CORESPONDENT CNN: „Comisia Federală pentru Comunicații a transmis că interdicția poate fi ridicată dacă producătorul face o solicitare în acest sens, în care demonstrează că produsul nu prezintă riscuri și că primește undă verde din partea Pentagonului.”



Ministerul chinez de Externe a criticat decizia și a anunțat că vor fi luate „măsurile necesare" pentru a apăra interesele companiilor din țară.

Nu este pentru prima dată când autoritățile americane interzic tehnologii străine. În decembrie anul trecut, au fost introduse restricții similare împotriva dronelor fabricate în străinătate.