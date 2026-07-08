România a anunțat, la summitul NATO, că va înființa alături de alte state membre, ''Banca pentru apărare, securitate și reziliență'', prin intermediul careia, va fi sprijinită producția de echipamente militare. Unul dintre sediile instituției va fi în România. Tot la Ankara, țara vecină a extins programul de deminare din Marea Neagră, pe care îl are în comun cu Bulgaria și Turcia. S-a alăturat și altor programe de achiziții în comun de sisteme anti-dronă, rachete pentru lupta navală, și sisteme performante de supraveghere.

Dupa summitul NATO, Romania va deveni parte a unui program alaturi de alti 10 aliati, pentru cumpararea celor mai noi si performante avioane de supraveghere cu inteligenta artificiala, Saab GlobalEye. Aceste avioane sunt capabile sa detecteze de la 13.000 de metri altitudine orice pericol care ar ameninta tarile aliantei, de la sute de kilometri departare, de la rachete pana la roiuri de drone. Romania a devenit, de asemenea, parte a grupului de tari care vor avea sisteme anti-drona. Va cumpara echipamente dintr-un program estimat la 40 de miliarde de dolari.



Romînia s-a alăturat și coaliției inițiate de Norvegia pentru a lua impreuna rachete destinate luptei navale.



Iar ca să sprijine producția de echipamente militare, România va fonda, alături de alte 8 state membre NATO, Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență.



Nicușor DAN, PREȘEDINTELE ROMÂNIEI: „Sediul regional va fi in România”



Ministrul interimar al Apărării a semnat, alături de omologii săi din Turcia și Bulgaria, extinderea programului de deminare din Marea Neagră, ce va include de acum încolo infrastructura critică submarină - care ne va ajuta să protejăm, de pildă, proiectul de exploatare a gazelor naturale Neptun Deep.



Președintele Poloniei a cerut ca pe agendă să fie pus și subiectul extinderii spre estul Europei al sistemului de conducte de combustibil NATO. Întrebat dacă România este pregătită să contribuie financiar la acest proiect, Nicușor Dan a apelat pentru explicații la oficialii români prezenti in sala.



Nicușor DAN, PREȘEDINTELE ROMÂNIEI: „Pentru? Aprovizionare? Sau pentru...? Ahh, da. Din câte știu eu, infrastructura noastră e printre cele mai bune din regiune.”



În ceea ce privește prezența americană pe teritoriul țării vecine, șeful statului a declarat că nu se așteaptă la o reducere a trupelor.